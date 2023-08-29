Каждый четвертый житель Челябинска мечтает работать в крупной компании

25 процентов опрошенных жителей Челябинска хотели бы работать в крупной компании. К преимуществам таких фирм респонденты отнесли корпоративные бонусы, соцпакет, высокую зарплату и солидную отметку в портфолио, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».
«25% жителей Челябинска мечтают работать в крупной и известной компании. К тому же, больше половины респондентов (54%) считают, что на одной и той же позиции в крупном бизнесе зарплата выше, чем в любом другом», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».
Опрос проводился среди 10 тысяч работающих жителей города. Более других в крупных компаниях мечтают работать представители бьюти-сферы (40%) и IT-специалисты (37%). Менее всего заинтересованы работники производств (58%) и медики (55%). Молодые специалисты до 24 лет больше хотят работать в корпорации (32%), чем люди в возрасте 55-64 лет (19%).
В числе преимуществ работы в крупном бизнесе респонденты из Челябинска назвали корпоративные бонусы (57%), соцпакет и высокую официальную зарплату (55%), а также понятный перечень обязательств (44%) и престижную отметку в портфолио (34%).
Ранее в Челябинске в два раза вырос спрос на специалистов предприятий легкой промышленности. Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель уточнил, что больше всего в РФ вырос спрос на швей (на 54%) и раскройщиков (на 43%).
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