29 августа 2023

В Магнитогорске после тушения пожара в квартире нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар необр
В дыму задохнулся 46-летний мужчина Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) после тушения пожара в квартире в ночь на 30 августа нашли труп. Погибшим оказался 46-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Огонь в квартире вспыхнул ближе к часу ночи на пятом этаже девятиэтажки на улице Горелова. В горевшей квартире пожарные обнаружили погибшего человека. Им оказался мужчина 1977 года рождения, он отравился продуктами горения», — заявили в пресс-службе.

Дым проник в подъезд и соседние квартиры. Десять жителей подъезда выбежали на улицу сами, еще пятерым понадобилась помощь в эвакуации Предварительной причиной трагедии в МЧС называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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В Магнитогорске (Челябинская область) после тушения пожара в квартире в ночь на 30 августа нашли труп. Погибшим оказался 46-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Огонь в квартире вспыхнул ближе к часу ночи на пятом этаже девятиэтажки на улице Горелова. В горевшей квартире пожарные обнаружили погибшего человека. Им оказался мужчина 1977 года рождения, он отравился продуктами горения», — заявили в пресс-службе. Дым проник в подъезд и соседние квартиры. Десять жителей подъезда выбежали на улицу сами, еще пятерым понадобилась помощь в эвакуации Предварительной причиной трагедии в МЧС называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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