В Магнитогорске после тушения пожара в квартире нашли труп

В Магнитогорске (Челябинская область) после тушения пожара в квартире в ночь на 30 августа нашли труп. Погибшим оказался 46-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Огонь в квартире вспыхнул ближе к часу ночи на пятом этаже девятиэтажки на улице Горелова. В горевшей квартире пожарные обнаружили погибшего человека. Им оказался мужчина 1977 года рождения, он отравился продуктами горения», — заявили в пресс-службе.
Дым проник в подъезд и соседние квартиры. Десять жителей подъезда выбежали на улицу сами, еще пятерым понадобилась помощь в эвакуации Предварительной причиной трагедии в МЧС называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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