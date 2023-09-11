Центры разработки дронов появятся сразу в трех регионах России

В Петербурге, Томске и Самаре появятся центры разработки дронов

12 сентября 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

В Петербурге, Томске и Самаре появятся первые центры по производству беспилотников Фото: Размик Закарян © URA.RU В Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях появятся крупные центры для разработки беспилотников. На эти цели из федерального бюджета направят 4,8 миллиардов рублей. «На создание трех крупных региональных научно-производственных центров (НПЦ) в Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях для разработки и серийного производства беспилотников из федерального бюджета направят 4,8 млрд рублей. В России к 2030 году должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией НПЦ для разработки и выпуска дронов в регионах, говорится в подготовленном Минпромторгом федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», — цитируют информацию источников «Ведомости». В материале указано, что основным пунктом управления выбран индустриальный парк «Руднево» в Москве, который был запущен весной текущего года. Всего в России планируется создать 48 центров, 12 из которых будут крупными. на федеральный проект, который вошел в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», планируется направить 67,2 миллиарда рублей. Всего на развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в паспорте нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях появятся крупные центры для разработки беспилотников. На эти цели из федерального бюджета направят 4,8 миллиардов рублей. «На создание трех крупных региональных научно-производственных центров (НПЦ) в Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях для разработки и серийного производства беспилотников из федерального бюджета направят 4,8 млрд рублей. В России к 2030 году должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией НПЦ для разработки и выпуска дронов в регионах, говорится в подготовленном Минпромторгом федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», — цитируют информацию источников «Ведомости». В материале указано, что основным пунктом управления выбран индустриальный парк «Руднево» в Москве, который был запущен весной текущего года. Всего в России планируется создать 48 центров, 12 из которых будут крупными. на федеральный проект, который вошел в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», планируется направить 67,2 миллиарда рублей. Всего на развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в паспорте нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».