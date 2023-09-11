11 сентября 2023

Центры разработки дронов появятся сразу в трех регионах России

В Петербурге, Томске и Самаре появятся центры разработки дронов
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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург , иннопром, дрон
В Петербурге, Томске и Самаре появятся первые центры по производству беспилотников Фото:

В Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях появятся крупные центры для разработки беспилотников. На эти цели из федерального бюджета направят 4,8 миллиардов рублей.

«На создание трех крупных региональных научно-производственных центров (НПЦ) в Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях для разработки и серийного производства беспилотников из федерального бюджета направят 4,8 млрд рублей. В России к 2030 году должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией НПЦ для разработки и выпуска дронов в регионах, говорится в подготовленном Минпромторгом федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», — цитируют информацию источников «Ведомости».

В материале указано, что основным пунктом управления выбран индустриальный парк «Руднево» в Москве, который был запущен весной текущего года. Всего в России планируется создать 48 центров, 12 из которых будут крупными. на федеральный проект, который вошел в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», планируется направить 67,2 миллиарда рублей.

Всего на развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в паспорте нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

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В Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях появятся крупные центры для разработки беспилотников. На эти цели из федерального бюджета направят 4,8 миллиардов рублей. «На создание трех крупных региональных научно-производственных центров (НПЦ) в Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях для разработки и серийного производства беспилотников из федерального бюджета направят 4,8 млрд рублей. В России к 2030 году должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией НПЦ для разработки и выпуска дронов в регионах, говорится в подготовленном Минпромторгом федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», — цитируют информацию источников «Ведомости». В материале указано, что основным пунктом управления выбран индустриальный парк «Руднево» в Москве, который был запущен весной текущего года. Всего в России планируется создать 48 центров, 12 из которых будут крупными. на федеральный проект, который вошел в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», планируется направить 67,2 миллиарда рублей. Всего на развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в паспорте нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
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