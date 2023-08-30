На развитие беспилотной авиации в России потратят почти триллион рублей

31 августа 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

К 2023 году выделят 898,4 млрд рублей на развитие гражданских беспилотников Фото: Размик Закарян © URA.RU На развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». «В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд — из региональных, остальное — из внебюджетных источников. Доля российских БАС должна увеличиться с 23,7% в этом году до 70,3% к 2030», — передает данные из паспорта нацпроекта газета «Ведомости». Беспилотники необходимы для промышленной и городской безопасности, контроля за пожарами, строительством и геодезией, считает гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. По его мнению, сейчас дроны практически автономны, а в будущем человеку вовсе останется лишь наблюдать за их работой и проводить техобслуживание. Ранее сообщалось, что в России будет построено новое предприятие по разработке и производству беспилотников. Предприятие будет производить беспилотники самолетного типа. Максимальная грузоподъемность летательных аппаратов будет достигать 200 килограмм.

На развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». «В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд — из региональных, остальное — из внебюджетных источников. Доля российских БАС должна увеличиться с 23,7% в этом году до 70,3% к 2030», — передает данные из паспорта нацпроекта газета «Ведомости». Беспилотники необходимы для промышленной и городской безопасности, контроля за пожарами, строительством и геодезией, считает гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. По его мнению, сейчас дроны практически автономны, а в будущем человеку вовсе останется лишь наблюдать за их работой и проводить техобслуживание. Ранее сообщалось, что в России будет построено новое предприятие по разработке и производству беспилотников. Предприятие будет производить беспилотники самолетного типа. Максимальная грузоподъемность летательных аппаратов будет достигать 200 килограмм.