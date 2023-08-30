На развитие беспилотной авиации в России потратят почти триллион рублей

На развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
«В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд — из региональных, остальное — из внебюджетных источников. Доля российских БАС должна увеличиться с 23,7% в этом году до 70,3% к 2030», — передает данные из паспорта нацпроекта газета «Ведомости».
Беспилотники необходимы для промышленной и городской безопасности, контроля за пожарами, строительством и геодезией, считает гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. По его мнению, сейчас дроны практически автономны, а в будущем человеку вовсе останется лишь наблюдать за их работой и проводить техобслуживание.
Ранее сообщалось, что в России будет построено новое предприятие по разработке и производству беспилотников. Предприятие будет производить беспилотники самолетного типа. Максимальная грузоподъемность летательных аппаратов будет достигать 200 килограмм.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.