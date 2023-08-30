30 августа 2023

На развитие беспилотной авиации в России потратят почти триллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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К 2023 году выделят 898,4 млрд рублей на развитие гражданских беспилотников Фото:

На развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

«В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд — из региональных, остальное — из внебюджетных источников. Доля российских БАС должна увеличиться с 23,7% в этом году до 70,3% к 2030», — передает данные из паспорта нацпроекта газета «Ведомости».

Беспилотники необходимы для промышленной и городской безопасности, контроля за пожарами, строительством и геодезией, считает гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. По его мнению, сейчас дроны практически автономны, а в будущем человеку вовсе останется лишь наблюдать за их работой и проводить техобслуживание.

Ранее сообщалось, что в России будет построено новое предприятие по разработке и производству беспилотников. Предприятие будет производить беспилотники самолетного типа. Максимальная грузоподъемность летательных аппаратов будет достигать 200 килограмм.

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На развитие гражданских беспилотников к 2030 году планируют потратить 898,4 миллиарда рублей. Об этом следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». «В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд — из региональных, остальное — из внебюджетных источников. Доля российских БАС должна увеличиться с 23,7% в этом году до 70,3% к 2030», — передает данные из паспорта нацпроекта газета «Ведомости». Беспилотники необходимы для промышленной и городской безопасности, контроля за пожарами, строительством и геодезией, считает гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. По его мнению, сейчас дроны практически автономны, а в будущем человеку вовсе останется лишь наблюдать за их работой и проводить техобслуживание. Ранее сообщалось, что в России будет построено новое предприятие по разработке и производству беспилотников. Предприятие будет производить беспилотники самолетного типа. Максимальная грузоподъемность летательных аппаратов будет достигать 200 килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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