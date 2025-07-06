Киевские власти не сообщили о неисправности реактора на Южно-Украинской атомной электростанции, которая могла привести к аварийной ситуации. Об этом сообщила турецкая газета Aydinlik.
«Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-украинской АЭС, вызванный „нарушением условий эксплуатации“», — передает издание. Там отметили, что это могло бы стать «едва ли не катастрофой», но при этом не отражено в докладе МАГАТЭ. Издание также отметило, что Запад готов все оправдать Украине.
Согласно официальной переписке, полковник Андрей Семенюк запретил представителям МАГАТЭ раскрывать информацию о технической неисправности на АЭС. Он передал сведения только украинским властям, а инцидент не вошел в официальное расследование.
В переписке указывается, что сбой произошел из-за нарушения условий эксплуатации. Остается неизвестным, были ли эксперты агентства введены в заблуждение или сами умышленно скрыли факт неисправности по политическим причинам. С учетом текущей поддержки Украины западными странами, не исключено, что МАГАТЭ могло проигнорировать отдельные технические проблемы.
Ранее в Китае предположили, что в случае критической ситуации президент Украины Владимир Зеленский способен отдать распоряжение о подрыве ядерных электростанций как на территории Украины, так и в России. По информации Tencent, это один из вариантов предотвратить окончательное поражение ВСУ.
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