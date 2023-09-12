Екатеринбуржцы передали глушители для винтовок бойцам на СВО

Жители Екатеринбурга передали глушители для винтовок российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов.
«Купленные на ваши деньги глушители, дульные тормоза-компенсаторы и прочий оружейный тюнинг доехал в батальон под Клещеевку. Еще одна посылка с таким же набором идет туда от производителя BRT», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале.
Один из бойцов, получивший глушитель, отметил, что такая модификация оружия помогает эффективней действовать в ночное время. «Глушители очень сильно помогают вести огонь в ночное время, чтобы противник не смог заметить наше расположение», — заявил один из бойцов.
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