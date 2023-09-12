Екатеринбуржцы передали глушители для винтовок бойцам на СВО

13 сентября 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Глушители помогают эффективнее действовать в ночное время, заявил один из российских военных Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Екатеринбурга передали глушители для винтовок российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов. «Купленные на ваши деньги глушители, дульные тормоза-компенсаторы и прочий оружейный тюнинг доехал в батальон под Клещеевку. Еще одна посылка с таким же набором идет туда от производителя BRT», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале. Один из бойцов, получивший глушитель, отметил, что такая модификация оружия помогает эффективней действовать в ночное время. «Глушители очень сильно помогают вести огонь в ночное время, чтобы противник не смог заметить наше расположение», — заявил один из бойцов.

Жители Екатеринбурга передали глушители для винтовок российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов. «Купленные на ваши деньги глушители, дульные тормоза-компенсаторы и прочий оружейный тюнинг доехал в батальон под Клещеевку. Еще одна посылка с таким же набором идет туда от производителя BRT», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале. Один из бойцов, получивший глушитель, отметил, что такая модификация оружия помогает эффективней действовать в ночное время. «Глушители очень сильно помогают вести огонь в ночное время, чтобы противник не смог заметить наше расположение», — заявил один из бойцов.