12 сентября 2023

Екатеринбуржцы передали глушители для винтовок бойцам на СВО

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Глушители помогают эффективнее действовать в ночное время, заявил один из российских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Екатеринбурга передали глушители для винтовок российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов.

«Купленные на ваши деньги глушители, дульные тормоза-компенсаторы и прочий оружейный тюнинг доехал в батальон под Клещеевку. Еще одна посылка с таким же набором идет туда от производителя BRT», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале.

Один из бойцов, получивший глушитель, отметил, что такая модификация оружия помогает эффективней действовать в ночное время. «Глушители очень сильно помогают вести огонь в ночное время, чтобы противник не смог заметить наше расположение», — заявил один из бойцов.

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Жители Екатеринбурга передали глушители для винтовок российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом заявил свердловский пиарщик Платон Маматов. «Купленные на ваши деньги глушители, дульные тормоза-компенсаторы и прочий оружейный тюнинг доехал в батальон под Клещеевку. Еще одна посылка с таким же набором идет туда от производителя BRT», — написал Платон Маматов в своем telegram-канале. Один из бойцов, получивший глушитель, отметил, что такая модификация оружия помогает эффективней действовать в ночное время. «Глушители очень сильно помогают вести огонь в ночное время, чтобы противник не смог заметить наше расположение», — заявил один из бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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