Новак поручил решить вопрос с ценами на топливо в России 15 сентября 2023 в 22:53 Размер текста - 17 + Александр Новак поручил решить проблему с повышением цен на топливо в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минэнерго России Александр Новак поручил правительству найти решение проблемы с ценами на топливо в стране. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Новак поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что в настоящее время рассматриваются два варианта стабилизации цен: временный запрет экспорта нефтепродуктов, чтобы насытить внутренний рынок, и увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты. Ранее стало известно, что в России рассматривается законопроект о введении предельных розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Правительство предлагает установить максимально допустимые цены на топливо. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Глава Минэнерго России Александр Новак поручил правительству найти решение проблемы с ценами на топливо в стране. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Новак поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что в настоящее время рассматриваются два варианта стабилизации цен: временный запрет экспорта нефтепродуктов, чтобы насытить внутренний рынок, и увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты. Ранее стало известно, что в России рассматривается законопроект о введении предельных розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Правительство предлагает установить максимально допустимые цены на топливо. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям