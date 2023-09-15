Новак поручил решить вопрос с ценами на топливо в России

Глава Минэнерго России Александр Новак поручил правительству найти решение проблемы с ценами на топливо в стране. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Новак поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что в настоящее время рассматриваются два варианта стабилизации цен: временный запрет экспорта нефтепродуктов, чтобы насытить внутренний рынок, и увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты.
Ранее стало известно, что в России рассматривается законопроект о введении предельных розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Правительство предлагает установить максимально допустимые цены на топливо. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
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