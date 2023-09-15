Новак поручил решить вопрос с ценами на топливо в России

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Александр Новак поручил решить проблему с повышением цен на топливо в РФ Фото:

Глава Минэнерго России Александр Новак поручил правительству найти решение проблемы с ценами на топливо в стране. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Новак поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что в настоящее время рассматриваются два варианта стабилизации цен: временный запрет экспорта нефтепродуктов, чтобы насытить внутренний рынок, и увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты.

Ранее стало известно, что в России рассматривается законопроект о введении предельных розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Правительство предлагает установить максимально допустимые цены на топливо. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

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Глава Минэнерго России Александр Новак поручил правительству найти решение проблемы с ценами на топливо в стране. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Новак поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что в настоящее время рассматриваются два варианта стабилизации цен: временный запрет экспорта нефтепродуктов, чтобы насытить внутренний рынок, и увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты. Ранее стало известно, что в России рассматривается законопроект о введении предельных розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Правительство предлагает установить максимально допустимые цены на топливо. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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