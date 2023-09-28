28 сентября 2023

В Екатеринбурге загорелся мебельный цех

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, пожарный
В ликвидации пожара принимают участие 12 огнеборцев Фото:

В Екатеринбурге на Московском тракте загорелся частный дом с пристроенным мебельным цехом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

«В 06:30 часов поступило сообщение о пожаре по адресу на площади 150 квадратных метров. Горит частный дом с пристроенным мебельным цехом», — сказано в сообщении.

В тушении пожара участвуют 12 человек и четыре единицы спецтехники. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — отметили в региональном ГУ МЧС.

Обновлено 29 сентября в 08:05 (06:05 МСК):

В 07:57 часов пожар локализован. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

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В Екатеринбурге на Московском тракте загорелся частный дом с пристроенным мебельным цехом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «В 06:30 часов поступило сообщение о пожаре по адресу на площади 150 квадратных метров. Горит частный дом с пристроенным мебельным цехом», — сказано в сообщении. В тушении пожара участвуют 12 человек и четыре единицы спецтехники. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — отметили в региональном ГУ МЧС. Обновлено 29 сентября в 08:05 (06:05 МСК): В 07:57 часов пожар локализован. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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