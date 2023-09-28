В Екатеринбурге загорелся мебельный цех

В ликвидации пожара принимают участие 12 огнеборцев
В Екатеринбурге на Московском тракте загорелся частный дом с пристроенным мебельным цехом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области
«В 06:30 часов поступило сообщение о пожаре по адресу на площади 150 квадратных метров. Горит частный дом с пристроенным мебельным цехом», — сказано в сообщении.
В тушении пожара участвуют 12 человек и четыре единицы спецтехники. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — отметили в региональном ГУ МЧС.
Обновлено 29 сентября в 08:05 (06:05 МСК):
В 07:57 часов пожар локализован. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
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