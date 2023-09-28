Пермякам предлагает зарплату в 120 тысяч поставщик спецтехники для Минобороны РФ

Оборонный завод в Чувашии зовет пермяков на работу с зарплатой в 120 тысяч

29 сентября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Завод является одним из поставщиков спецтехники для Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии оборонно-промышленного комплекса в городе Шумерля Чувашской республики. За вахту обещают платить более 120 тысяч рублей, также есть возможность трудоустройства на постоянной основе. Рабочие обязанности заключаются в сборке механизмов и слесарной обработке крупных деталей на производстве военной спецтехники, в том числе кузовов-фургонов и мобильных госпиталей, поставляемых в Минобороны РФ. «Вакансии для жителей Пермского края. Крупнейшее оборонное предприятие по производству спецавтомобилей объявляет набор специалистов. Место — Чувашская Республика, город Шумерля. Обязанности — сборка и регулировка простых узлов и механизмов, слесарная обработка и пригонка крупных деталей и сложных узлов. Требования — чтение чертежей и работа слесарным инструментом. Уровень зарплаты за вахту — 128 тысяч рублей, сроки обговариваются», — сообщается в объявлении на «Авито». Как сообщила URA.RU представитель рекрутингового агентства, разместившего объявление, речь идет о работе в АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей». Данное предприятие является одним из поставщиков спецтехники для Минобороны России. Завод выпускает мобильные госпитали, центры для ремонта военной техники, кузова-фургоны для различных видов войск и другую продукцию. Акционерное общество входит в состав «Проект-техника». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края работу на производстве военной техники для армии РФ предлагает концерн «Калашников». Оборонному холдингу требуются наладчики станков с числовым программным управлением на зарплату до 78 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии оборонно-промышленного комплекса в городе Шумерля Чувашской республики. За вахту обещают платить более 120 тысяч рублей, также есть возможность трудоустройства на постоянной основе. Рабочие обязанности заключаются в сборке механизмов и слесарной обработке крупных деталей на производстве военной спецтехники, в том числе кузовов-фургонов и мобильных госпиталей, поставляемых в Минобороны РФ. «Вакансии для жителей Пермского края. Крупнейшее оборонное предприятие по производству спецавтомобилей объявляет набор специалистов. Место — Чувашская Республика, город Шумерля. Обязанности — сборка и регулировка простых узлов и механизмов, слесарная обработка и пригонка крупных деталей и сложных узлов. Требования — чтение чертежей и работа слесарным инструментом. Уровень зарплаты за вахту — 128 тысяч рублей, сроки обговариваются», — сообщается в объявлении на «Авито». Как сообщила URA.RU представитель рекрутингового агентства, разместившего объявление, речь идет о работе в АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей». Данное предприятие является одним из поставщиков спецтехники для Минобороны России. Завод выпускает мобильные госпитали, центры для ремонта военной техники, кузова-фургоны для различных видов войск и другую продукцию. Акционерное общество входит в состав «Проект-техника». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края работу на производстве военной техники для армии РФ предлагает концерн «Калашников». Оборонному холдингу требуются наладчики станков с числовым программным управлением на зарплату до 78 тысяч рублей.