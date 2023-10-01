Копейские депутаты будут добиваться возвращения мандатов

После решения суда около 30 тысяч жителей Копейска остались без своих представителей в городском собрании депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пятеро депутатов городского собрания Копейска (Челябинская область), лишенные мандатов по решению областного суда, будут добиваться восстановления своих полномочий. Об этом корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре заявил один из депутатов Николай Сединкин.

«Мы будем оспаривать решение областного суда. Для этого еще есть время. Сейчас ждем решения суда в полном объеме для подготовки заявления в Седьмой кассационный суд», — сообщил Сединкин.

Челябинский областной суд оставил в силе решение Копейского городского суда о лишении пятерых депутатов мандатов 19 сентября. Исковое заявление в суд в марте 2023 года подал прокурор Копейска. Он счел, что пятеро депутатов не имели права голосовать за повышение тарифа за содержание многоквартирных домов, так как они сами являлись работниками управляющих компаний. Прокуратура сочла это конфликтом интересов. Суд согласился с этой позицией. 20 сентября депутаты сдали мандаты, однако намерены добиваться их возвращения.