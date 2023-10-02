Екатеринбург вошел в тройку городов РФ по расходам родителей на подарки учителям

Сумма, которую потратят родители на подарки ко Дню учителя, увеличилась в среднем на 7%
В Екатеринбурге средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 3000 рублей. Об этом стало известно из опроса онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.
Сумма, которую потратят родители на подарки ко Дню учителя, увеличилась в среднем на 7%. Екатеринбуржцы в 2023 году отдадут ориентировочно по 3000р на поздравления классного руководителя. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году.
Больше екатеринбуржцев на подарки учителям потратятся только жители Москвы — там родители готовы отдать 3700 рублей. И в Санкт Петербурге родители потратят 3300 рублей.
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