02 октября 2023

Екатеринбург вошел в тройку городов РФ по расходам родителей на подарки учителям

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Открытие фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге, учитель, первое сентября, презент, подарок, цветы, гладиолус, праздник
Сумма, которую потратят родители на подарки ко Дню учителя, увеличилась в среднем на 7% Фото:

В Екатеринбурге средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 3000 рублей. Об этом стало известно из опроса онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

Сумма, которую потратят родители на подарки ко Дню учителя, увеличилась в среднем на 7%. Екатеринбуржцы в 2023 году отдадут ориентировочно по 3000р на поздравления классного руководителя. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году.

Больше екатеринбуржцев на подарки учителям потратятся только жители Москвы — там родители готовы отдать 3700 рублей. И в Санкт Петербурге родители потратят 3300 рублей.

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В Екатеринбурге средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 3000 рублей. Об этом стало известно из опроса онлайн-сервиса по поиску работы Superjob. Сумма, которую потратят родители на подарки ко Дню учителя, увеличилась в среднем на 7%. Екатеринбуржцы в 2023 году отдадут ориентировочно по 3000р на поздравления классного руководителя. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Больше екатеринбуржцев на подарки учителям потратятся только жители Москвы — там родители готовы отдать 3700 рублей. И в Санкт Петербурге родители потратят 3300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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