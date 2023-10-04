Свора бездомных псов устроила террор жителям свердловского поселка. Фото

05 октября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В Луговском люди стали бояться выходить из домов из-за бродячих животных (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обитатели поселка Луговской (Свердловская область) живут в страхе из-за своры бездомных псов, которые совершают нападения ночью. Стая уже разорвала у некоторых сельчан кур, уток, баранов и коз. Люди рассказали URA.RU о своей беде. «В поселке стая бродячих собак задрала у кого-то козу, у кого-то овцу, кур, гусей. Для многих живность была последней радостью, последней кормилицей. Собаки нападают исключительно ночью. Люди уже боятся в темное время выходить из дома», — рассказала жительница поселка. По ее словам, в поселке орудует свора примерно из семи собак. Среди них особо выделяется одна — самая большая и белая. Как говорят сельчане, псы научились перепрыгивать высокие заборы. Якобы, они даже заглядывают в окна жилищ, высматривая добычу. «Проснулись от шума в четыре часа утра, выглянули в окно и ужаснулись: свора собак обследовала наш двор. Одна большая белая собака, запрыгнув на козла с досками, заглядывала в окно закрытого загончика. Высота нашего забора выше полутора метров, дыр нет. Наверное, они научились перепрыгивать через ограду», — рассказала другая женщина. Люди напуганы и не знают, как поступить. Многие уже готовы с оружием встречать незваных гостей и отстреливать. «В администрацию писали, но пока тишина», — посетовали луговчане.



В поселковой управе признали проблему и заявили, что держат ее на контроле. Местная власть обратила внимание корреспондента на то, что обитатели поселка сами способствуют размножению бездомных животных. «Наше население их и расплодило. Люди уезжают в города, собак оставляют здесь, или берут щенков, наиграются и выкидывают. А собаки имеют особенность размножаться! На некоторых нападавших псах были ошейники, то есть эти собаки имеют хозяев. У нас уже несколько раз были отловы, но эти собаки ушлые, сразу прячутся», — сказали в управе. Там уверили, что отловы будут продолжаться и впредь. Чиновники призвали жителей более ответственно относиться к своим питомцам и не подкармливать бродячих псов. Стая бездомных псов терроризирует поселок Фото: читатель URA.RU Больше всего от нападений собак пострадали куры и утки Фото: читатель URA.RU Люди говорят, что в поселке задрали и крупный рогатый скот, но управе известно лишь о погибшей домашней птице Фото: читатель URA.RU Нападения своры были совершены на многие подворья Фото: читатель URA.RU Звери нападают всегда ночью Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обитатели поселка Луговской (Свердловская область) живут в страхе из-за своры бездомных псов, которые совершают нападения ночью. Стая уже разорвала у некоторых сельчан кур, уток, баранов и коз. Люди рассказали URA.RU о своей беде. «В поселке стая бродячих собак задрала у кого-то козу, у кого-то овцу, кур, гусей. Для многих живность была последней радостью, последней кормилицей. Собаки нападают исключительно ночью. Люди уже боятся в темное время выходить из дома», — рассказала жительница поселка. По ее словам, в поселке орудует свора примерно из семи собак. Среди них особо выделяется одна — самая большая и белая. Как говорят сельчане, псы научились перепрыгивать высокие заборы. Якобы, они даже заглядывают в окна жилищ, высматривая добычу. «Проснулись от шума в четыре часа утра, выглянули в окно и ужаснулись: свора собак обследовала наш двор. Одна большая белая собака, запрыгнув на козла с досками, заглядывала в окно закрытого загончика. Высота нашего забора выше полутора метров, дыр нет. Наверное, они научились перепрыгивать через ограду», — рассказала другая женщина. Люди напуганы и не знают, как поступить. Многие уже готовы с оружием встречать незваных гостей и отстреливать. «В администрацию писали, но пока тишина», — посетовали луговчане. В поселковой управе признали проблему и заявили, что держат ее на контроле. Местная власть обратила внимание корреспондента на то, что обитатели поселка сами способствуют размножению бездомных животных. «Наше население их и расплодило. Люди уезжают в города, собак оставляют здесь, или берут щенков, наиграются и выкидывают. А собаки имеют особенность размножаться! На некоторых нападавших псах были ошейники, то есть эти собаки имеют хозяев. У нас уже несколько раз были отловы, но эти собаки ушлые, сразу прячутся», — сказали в управе. Там уверили, что отловы будут продолжаться и впредь. Чиновники призвали жителей более ответственно относиться к своим питомцам и не подкармливать бродячих псов.