В Пермском крае выпал первый снег. Видео

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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, первый снег, осень
Жители Октябрьского округа делятся видео с первым снегом Фото:

В Октябрьском муниципальном округе Пермского края выпал первый снег. Видео метеоявления опубликовано на сайте округа ProChad в соцсети «ВКонтакте».

«Первый снег. Загадываем желания», — поделился с подписчиками автор видео. О том, что первый снег в регионе ожидается 8 октября ранее предупреждали метеорологи.

По прогнозам специалистов, начавшаяся неделя в Пермском крае «ожидается в рамках климатической нормы». Среднесуточная температура в дневное время составит от 3 до 8 градусов Цельсия. При этом всю неделю будет облачно, а осадки прогнозируются ежедневно. «Пока, в основном, осадки в виде дождя, но местами смешанная фаза (дождь со снегом, снег с дождем)», — говорится на сайте meteo59.ru. Заметное потепление вероятно не ранее начала следующей недели.

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В Октябрьском муниципальном округе Пермского края выпал первый снег. Видео метеоявления опубликовано на сайте округа ProChad в соцсети «ВКонтакте». «Первый снег. Загадываем желания», — поделился с подписчиками автор видео. О том, что первый снег в регионе ожидается 8 октября ранее предупреждали метеорологи. По прогнозам специалистов, начавшаяся неделя в Пермском крае «ожидается в рамках климатической нормы». Среднесуточная температура в дневное время составит от 3 до 8 градусов Цельсия. При этом всю неделю будет облачно, а осадки прогнозируются ежедневно. «Пока, в основном, осадки в виде дождя, но местами смешанная фаза (дождь со снегом, снег с дождем)», — говорится на сайте meteo59.ru. Заметное потепление вероятно не ранее начала следующей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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