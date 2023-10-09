Жители Октябрьского округа делятся видео с первым снегом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Октябрьском муниципальном округе Пермского края выпал первый снег. Видео метеоявления опубликовано на сайте округа ProChad в соцсети «ВКонтакте».

«Первый снег. Загадываем желания», — поделился с подписчиками автор видео. О том, что первый снег в регионе ожидается 8 октября ранее предупреждали метеорологи.

По прогнозам специалистов, начавшаяся неделя в Пермском крае «ожидается в рамках климатической нормы». Среднесуточная температура в дневное время составит от 3 до 8 градусов Цельсия. При этом всю неделю будет облачно, а осадки прогнозируются ежедневно. «Пока, в основном, осадки в виде дождя, но местами смешанная фаза (дождь со снегом, снег с дождем)», — говорится на сайте meteo59.ru. Заметное потепление вероятно не ранее начала следующей недели.