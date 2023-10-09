В мэрии Горнозаводского округа украли кнопку вызова охраны

Неизвестный залез в стол вахтера, пока его не было на месте (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В администрации Горнозаводского городского округа Пермского края у вахтера украли кнопку вызова охраны. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, близких к мэрии. По словам собеседников информагентства, инцидент произошел на минувшей неделе.

«В администрацию в обеденный перерыв зашел человек. Воспользовавшись тем, что на вахте никого нет, он пошарил в столе вахтера, забрал кнопку и скрылся», — сообщил инсайдер. По словам другого собеседника, случившееся обсуждалась руководством округа на аппаратном совещании.

Глава мэрии Горнозаводска Вадим Лумпов в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил, что не в курсе ситуации. «Я на прошлой неделе здесь [в администрации округа] практически не находился. У меня целыми днями были совещания в Перми. Вопрос, конечно выясню. Но мне по этому поводу не докладывали», — отметил Лумпов, посоветовав обратиться к управделами администрации округа Ирине Крансовой.

Краснова также отметила, что не обладает сведениями о краже кнопки вызова охраны из мэрии. «Обычно все вопросы по охране [здания администрации Горнозаводского округа] идут через меня, но у меня никаких сведений о данном инциденте нет», — сказала Краснова. Она также добавила, что охрану администрации округа осуществляет Росгвардия, с которой у мэрии заключен договор.

«На входе в администрацию у нас сидит вахтер, который записывает паспортные данные, уточняет, в какой кабинет идет тот или иной посетитель. На посту вахты также установлены камеры видеонаблюдения», — заключила Краснова.