15 октября 2023
14 октября 2023

Хулиган сломал пермяку зубы и нос из-за замечания

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт в Долгодеревенском Сосновского района с гастарбайтерами. Челябинск., пострадавший, побои, фингал
После драки пришлось обращаться к врачу (архивное фото) Фото:

В Чусовом Пермского края мужчину избили в собственном подъезде. Нападавший сломал ему нос и зубы. Как рассказали в полиции, перед этим потерпевший сделал замечание двум молодым людям, которые распивали на лестничной клетке алкоголь.

«Потерпевший, находясь дома, услышал, что из подъезда доносится громкий смех, крик и грубая нецензурная брань. Он вышел на лестничную площадку, увидел двух молодых людей, которые распивали спиртное. Мужчина сделал им замечание и попросил покинуть подъезд. На фоне этого возникла словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый набросился на жертву», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

О происшествии в полиции узнали от медиков больницы, куда пострадавший обратился со сломанным носом и зубами. По подозрению в нападении задержали 26-летнего местного жителя. Его дело рассмотрит суд.

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В Чусовом Пермского края мужчину избили в собственном подъезде. Нападавший сломал ему нос и зубы. Как рассказали в полиции, перед этим потерпевший сделал замечание двум молодым людям, которые распивали на лестничной клетке алкоголь. «Потерпевший, находясь дома, услышал, что из подъезда доносится громкий смех, крик и грубая нецензурная брань. Он вышел на лестничную площадку, увидел двух молодых людей, которые распивали спиртное. Мужчина сделал им замечание и попросил покинуть подъезд. На фоне этого возникла словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый набросился на жертву», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. О происшествии в полиции узнали от медиков больницы, куда пострадавший обратился со сломанным носом и зубами. По подозрению в нападении задержали 26-летнего местного жителя. Его дело рассмотрит суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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