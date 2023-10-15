Хулиган сломал пермяку зубы и нос из-за замечания

В Чусовом Пермского края мужчину избили в собственном подъезде. Нападавший сломал ему нос и зубы. Как рассказали в полиции, перед этим потерпевший сделал замечание двум молодым людям, которые распивали на лестничной клетке алкоголь.
«Потерпевший, находясь дома, услышал, что из подъезда доносится громкий смех, крик и грубая нецензурная брань. Он вышел на лестничную площадку, увидел двух молодых людей, которые распивали спиртное. Мужчина сделал им замечание и попросил покинуть подъезд. На фоне этого возникла словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый набросился на жертву», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
О происшествии в полиции узнали от медиков больницы, куда пострадавший обратился со сломанным носом и зубами. По подозрению в нападении задержали 26-летнего местного жителя. Его дело рассмотрит суд.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.