Челябинских коров направили на «штрафстоянку»

В поселке Гумбейский Нагайбакского района Челябинской области порядка 20 безнадзорных коров отправили в спецзагон. Теперь их владельцам предстоит выплатить штраф.
«В поселке Гумбейский сегодня членами административной комиссии и сотрудниками отдела муниципального контроля произведен загон бродячего скота. Около двадцати буренок было изолировано в специальной карде», — пишет газета «Всходы».
Нарушителям правил содержания домашнего скота предстоит выплатить административный штраф. Рейды по выявлению бродячих животных будут продолжены.
Ранее стало известно, что в поселке Арсинском Нагайбакского района козы окрасились в розовый цвет. Жители рассказали в соцсетях, что причиной необычного окраса шерсти у животных стала пыль от дороги.
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