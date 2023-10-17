17 октября 2023

Челябинских коров направили на «штрафстоянку»

Бродячих коров в Челябинской области отправили в спецзагон
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 20 безнадзорных коров перегнали в спецзагон Фото:

В поселке Гумбейский Нагайбакского района Челябинской области порядка 20 безнадзорных коров отправили в спецзагон. Теперь их владельцам предстоит выплатить штраф.

«В поселке Гумбейский сегодня членами административной комиссии и сотрудниками отдела муниципального контроля произведен загон бродячего скота. Около двадцати буренок было изолировано в специальной карде», — пишет газета «Всходы».

Нарушителям правил содержания домашнего скота предстоит выплатить административный штраф. Рейды по выявлению бродячих животных будут продолжены.

Ранее стало известно, что в поселке Арсинском Нагайбакского района козы окрасились в розовый цвет. Жители рассказали в соцсетях, что причиной необычного окраса шерсти у животных стала пыль от дороги.

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В поселке Гумбейский Нагайбакского района Челябинской области порядка 20 безнадзорных коров отправили в спецзагон. Теперь их владельцам предстоит выплатить штраф. «В поселке Гумбейский сегодня членами административной комиссии и сотрудниками отдела муниципального контроля произведен загон бродячего скота. Около двадцати буренок было изолировано в специальной карде», — пишет газета «Всходы». Нарушителям правил содержания домашнего скота предстоит выплатить административный штраф. Рейды по выявлению бродячих животных будут продолжены. Ранее стало известно, что в поселке Арсинском Нагайбакского района козы окрасились в розовый цвет. Жители рассказали в соцсетях, что причиной необычного окраса шерсти у животных стала пыль от дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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