РИАН: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон РФ

30 октября 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Специальные замыкатели, которые подрывают заряд с пульта управления, собираются в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации (СВО) появился уникальный российский батальон саперов — пилотов дронов. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Сотый». «На базе инженерной бригады ЮВО сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования. <…> Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов», — пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба. В спецподразделении задачи выполняют обученные и опытные профессионалы. Бойцы проводят минированием местности, занимаются разведкой и уничтожением живой силы и техники противника. В полевом сборочном цех около передовой бойцы дорабатывают получаемые дроны. Инженер паяет платы, здесь же собираются специальные замыкатели, которые подрывают заряд с пульта управления, рассказал заместитель командира взвода специального минирования с позывным «Ангел». Ранее в зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зоне проведения спецоперации (СВО) появился уникальный российский батальон саперов — пилотов дронов. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Сотый». «На базе инженерной бригады ЮВО сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования. <…> Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов», — пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба. В спецподразделении задачи выполняют обученные и опытные профессионалы. Бойцы проводят минированием местности, занимаются разведкой и уничтожением живой силы и техники противника. В полевом сборочном цех около передовой бойцы дорабатывают получаемые дроны. Инженер паяет платы, здесь же собираются специальные замыкатели, которые подрывают заряд с пульта управления, рассказал заместитель командира взвода специального минирования с позывным «Ангел». Ранее в зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты.