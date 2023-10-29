29 октября 2023

РИАН: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон РФ

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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, fpv дрон, фпв дрон
Специальные замыкатели, которые подрывают заряд с пульта управления, собираются в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации (СВО) появился уникальный российский батальон саперов — пилотов дронов. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Сотый».

«На базе инженерной бригады ЮВО сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования. <…> Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов», — пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба.

В спецподразделении задачи выполняют обученные и опытные профессионалы. Бойцы проводят минированием местности, занимаются разведкой и уничтожением живой силы и техники противника. В полевом сборочном цех около передовой бойцы дорабатывают получаемые дроны. Инженер паяет платы, здесь же собираются специальные замыкатели, которые подрывают заряд с пульта управления, рассказал заместитель командира взвода специального минирования с позывным «Ангел».

Ранее в зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты.

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В зоне проведения спецоперации (СВО) появился уникальный российский батальон саперов — пилотов дронов. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Сотый». «На базе инженерной бригады ЮВО сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования. <…> Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов», — пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба. В спецподразделении задачи выполняют обученные и опытные профессионалы. Бойцы проводят минированием местности, занимаются разведкой и уничтожением живой силы и техники противника. В полевом сборочном цех около передовой бойцы дорабатывают получаемые дроны. Инженер паяет платы, здесь же собираются специальные замыкатели, которые подрывают заряд с пульта управления, рассказал заместитель командира взвода специального минирования с позывным «Ангел». Ранее в зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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