Кто на самом деле стоит за беспорядками в Махачкале

Сенатор Климов заявил об американском следе в Махачкале

30 октября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

США уже много лет пытаются вербовать российских детей, сказал Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Беспорядки в Махачкале являются частью плана Вашингтона по расколу внутри России. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. В Дагестане начались протесты. Местные жители устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Протестующие пытались найти граждан Израиля. В результате пострадали люди. Призывы выйти на улицы публиковались в telegram-каналах. Глава республики Сергей Меликов заявил, что участникам протестной акции нужно «отмыться от позора». Кто стоит за беспорядками в Махачкале Новость по теме Росавиация запретила самолетам из Израиля летать в Махачкалу «С моей точки зрения, то, что произошло в воскресенье на территории Махачкалинского аэропорта — это попытка Запада взять под контроль протестные настроения. Она стимулирована именно из Вашингтона. В данном случае протестные настроения вызваны событиями на Восточном Среднеземноморье и использовать их США хочет в качестве дестабилизирующей ситуации на Российском Кавказе», — сказал Андрей Климов. Он отметил, что ответы на вопросы о причинах и виновниках могут быть даны после расследования. «Слухов и сплетен много. Нужно дать время следователям. Все детали будут представлены и понятны после того, как завершится расследование», — добавил сенатор. Как связана Украина и протесты в Дагестане Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, протесты в Махачкале стали результатом вмешательства извне. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил Украину в попытке дестабилизировать ситуацию в Дагестане с помощью протестов в аэропорту. По его словам, власть региона получила информацию, что каналом «Утро Дагестана» руководят украинские спецслужбы. Климов подчеркнул, что в случае с Махачкалой Киев не мог выступать инициатором и главным мозгом операции по дестабилизации обстановки. «Украина примазывается к любому событию, и, конечно, она не всесильна, хоть и пытается такой казаться. Если бы метеорит упал, в Киеве бы сказали, что это их рук дело. Они просто присваивают себе эту „заслугу“. Даже если кто-то из них в этом участвовал, то только в качестве инструмента Вашингтона. Я не удивлюсь, что люди, которые были замечены в нарушении правопорядка в Махачкалинском аэропорту, никогда не имели прямых контактов с тем же Вашингтоном, но цепочка связей рано или поздно туда приведет», — объяснил собеседник URA.RU. Новость по теме Израильтянам посоветуют не прилетать в мусульманские регионы РФ По его словам, США имеют широкий круг возможностей, чтобы влиять на обстановку в той или иной точке мира. «У Штатов агентура по всему миру уже давно сплетена. У заокеанских кукловодов масса возможностей сделать это опосредовано через какие-то арабские круги, например, и не только. Американцы очень активно используют в темную возможности социальных сетей. Три четверти находятся под присмотром агентства национальной безопасности США, центрального разведывательного управления, специальной структуры Госдепа и аффилированных с ними организаций», — подчеркнул сенатор. Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева также обратилась к россиянам, чтобы те критически относились к призывам к протестам. «Хочется напомнить всем, кто остро переживает из-за событий на международной арене, если вас зовут на незаконную акцию, подумайте, какой бедой это может кончиться. Может быть вами манипулируют? Что бы ни происходило, надо всегда оставаться людьми и держать голову холодной», — сказала собеседница агентства. Дети в зоне риска Главными пользователями социальных сетей являются молодые люди. Именно за ними идет главная охота вашингтонских вербовщиков, уверен Андрей Климов. Поэтому необходимо наиболее внимательно следить за ними, чтобы не допустить настроений, направленных на раскол общества. Новость по теме Патриарх Кирилл в ситуации в Махачкале увидел попытку рассорить мусульман и иудеев «Еще в 2018 году мы на нашей сенатовской комиссии по защите Государственного суверенитета обратили внимание на то, что военная разведка США решила расширить свое присутствие в России через интернет и захватить тех, кому моложе 14 лет. Дети не знают, с кем они на самом деле общаются. Огромное количество специалистов по психологической войне, русскоговорящих специалистов, специально нанято для этих целей. Они могут выдавать себя за сверстников. Надо очень внимательно следить за людьми, у которых еще нет устойчивого мировоззрения. Они могут невольно оказаться в кругу правонарушителей, испортить жизнь себе, близким, причинить вред, принести горе другим людям», — продолжил сенатор. Он поделился мнением, что работа с молодым населением должна быть постоянной и планомерной, чтобы не допустить беды. «Когда детей собирают в актовом зале и серьезным голосом что-то пытаются объяснить, — это не работает. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Работа должна быть профессиональной и очень последовательной. Одним собранием вопрос не решить», — заключил Климов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беспорядки в Махачкале являются частью плана Вашингтона по расколу внутри России. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. В Дагестане начались протесты. Местные жители устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Протестующие пытались найти граждан Израиля. В результате пострадали люди. Призывы выйти на улицы публиковались в telegram-каналах. Глава республики Сергей Меликов заявил, что участникам протестной акции нужно «отмыться от позора». «С моей точки зрения, то, что произошло в воскресенье на территории Махачкалинского аэропорта — это попытка Запада взять под контроль протестные настроения. Она стимулирована именно из Вашингтона. В данном случае протестные настроения вызваны событиями на Восточном Среднеземноморье и использовать их США хочет в качестве дестабилизирующей ситуации на Российском Кавказе», — сказал Андрей Климов. Он отметил, что ответы на вопросы о причинах и виновниках могут быть даны после расследования. «Слухов и сплетен много. Нужно дать время следователям. Все детали будут представлены и понятны после того, как завершится расследование», — добавил сенатор. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, протесты в Махачкале стали результатом вмешательства извне. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил Украину в попытке дестабилизировать ситуацию в Дагестане с помощью протестов в аэропорту. По его словам, власть региона получила информацию, что каналом «Утро Дагестана» руководят украинские спецслужбы. Климов подчеркнул, что в случае с Махачкалой Киев не мог выступать инициатором и главным мозгом операции по дестабилизации обстановки. По его словам, США имеют широкий круг возможностей, чтобы влиять на обстановку в той или иной точке мира. «У Штатов агентура по всему миру уже давно сплетена. У заокеанских кукловодов масса возможностей сделать это опосредовано через какие-то арабские круги, например, и не только. Американцы очень активно используют в темную возможности социальных сетей. Три четверти находятся под присмотром агентства национальной безопасности США, центрального разведывательного управления, специальной структуры Госдепа и аффилированных с ними организаций», — подчеркнул сенатор. Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева также обратилась к россиянам, чтобы те критически относились к призывам к протестам. «Хочется напомнить всем, кто остро переживает из-за событий на международной арене, если вас зовут на незаконную акцию, подумайте, какой бедой это может кончиться. Может быть вами манипулируют? Что бы ни происходило, надо всегда оставаться людьми и держать голову холодной», — сказала собеседница агентства. Главными пользователями социальных сетей являются молодые люди. Именно за ними идет главная охота вашингтонских вербовщиков, уверен Андрей Климов. Поэтому необходимо наиболее внимательно следить за ними, чтобы не допустить настроений, направленных на раскол общества. «Еще в 2018 году мы на нашей сенатовской комиссии по защите Государственного суверенитета обратили внимание на то, что военная разведка США решила расширить свое присутствие в России через интернет и захватить тех, кому моложе 14 лет. Дети не знают, с кем они на самом деле общаются. Огромное количество специалистов по психологической войне, русскоговорящих специалистов, специально нанято для этих целей. Они могут выдавать себя за сверстников. Надо очень внимательно следить за людьми, у которых еще нет устойчивого мировоззрения. Они могут невольно оказаться в кругу правонарушителей, испортить жизнь себе, близким, причинить вред, принести горе другим людям», — продолжил сенатор. Он поделился мнением, что работа с молодым населением должна быть постоянной и планомерной, чтобы не допустить беды. «Когда детей собирают в актовом зале и серьезным голосом что-то пытаются объяснить, — это не работает. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Работа должна быть профессиональной и очень последовательной. Одним собранием вопрос не решить», — заключил Климов.