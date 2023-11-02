Недалеко от места, где нашли тело свердловского майора, обнаружили второй труп. Фото

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Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, курилка, стул, балкон, многоквартирный дом
Тело Рудольфа Габтрахманова нашли 28 октября Фото:

В Екатеринбурге на Базовом переулке, 54 нашли труп, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. В этом же дворе на минувших выходных было обнаружено тело майора.

«На Базовом переулке, 54 нашли тело. По предварительным данным, человек выпал из окна», — поделился собеседник агентства. Корреспондент агентства обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

Ранее на Базовом переулке, 50 обнаружили тело майора полиции Рудольфа Габтрахманова. 28 октября участковый осматривал квартиру четы пенсионеров, которых нашли мертвыми. После этого он поехал к тестю, чтобы забрать детей, но до квартиры так и не дошел. По одной из версий, силовик считается главным подозреваемым в убийстве пожилых людей. Более подробно о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге на Базовом переулке, 54 нашли труп, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. В этом же дворе на минувших выходных было обнаружено тело майора. «На Базовом переулке, 54 нашли тело. По предварительным данным, человек выпал из окна», — поделился собеседник агентства. Корреспондент агентства обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее на Базовом переулке, 50 обнаружили тело майора полиции Рудольфа Габтрахманова. 28 октября участковый осматривал квартиру четы пенсионеров, которых нашли мертвыми. После этого он поехал к тестю, чтобы забрать детей, но до квартиры так и не дошел. По одной из версий, силовик считается главным подозреваемым в убийстве пожилых людей. Более подробно о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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