Недалеко от места, где нашли тело свердловского майора, обнаружили второй труп. Фото

02 ноября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Тело Рудольфа Габтрахманова нашли 28 октября Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на Базовом переулке, 54 нашли труп, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. В этом же дворе на минувших выходных было обнаружено тело майора. «На Базовом переулке, 54 нашли тело. По предварительным данным, человек выпал из окна», — поделился собеседник агентства. Корреспондент агентства обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее на Базовом переулке, 50 обнаружили тело майора полиции Рудольфа Габтрахманова. 28 октября участковый осматривал квартиру четы пенсионеров, которых нашли мертвыми. После этого он поехал к тестю, чтобы забрать детей, но до квартиры так и не дошел. По одной из версий, силовик считается главным подозреваемым в убийстве пожилых людей. Более подробно о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU. Фото: telegram-канал «Бандитский центр» [t.me/center_ekb]

В Екатеринбурге на Базовом переулке, 54 нашли труп, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. В этом же дворе на минувших выходных было обнаружено тело майора. «На Базовом переулке, 54 нашли тело. По предварительным данным, человек выпал из окна», — поделился собеседник агентства. Корреспондент агентства обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее на Базовом переулке, 50 обнаружили тело майора полиции Рудольфа Габтрахманова. 28 октября участковый осматривал квартиру четы пенсионеров, которых нашли мертвыми. После этого он поехал к тестю, чтобы забрать детей, но до квартиры так и не дошел. По одной из версий, силовик считается главным подозреваемым в убийстве пожилых людей. Более подробно о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.