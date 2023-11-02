02 ноября 2023

На месте ночного ЧП под Пермью с утра работают силовики. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, опасная зона, полицейские, силовики, ограждение
Силовики уже прибыли на место (архивное фото) Фото:

Силовики начали осмотр места происшествия в Осенцовском промузле под Пермью. Ночью там произошел крупный пожар, в котором сгорели десятки цистерн с сырьем. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«На месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС, полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей», — передает корреспондент. На место прибыл и потерпевший предприниматель, имущество которого загорелось и было уничтожено. По его словам, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. Также на локацию выехали работники прокуратуры Индустриального района Перми.

Пожар в Осенцах произошел вечер 2 ноября. На ликвидацию огня приехали спасатели. Распространения огня на соседние ангары удалось избежать. Пострадавших в ЧП не было. По словам владельца сгоревшего имущества, убыток составил миллионы рублей.

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Силовики начали осмотр места происшествия в Осенцовском промузле под Пермью. Ночью там произошел крупный пожар, в котором сгорели десятки цистерн с сырьем. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «На месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС, полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей», — передает корреспондент. На место прибыл и потерпевший предприниматель, имущество которого загорелось и было уничтожено. По его словам, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. Также на локацию выехали работники прокуратуры Индустриального района Перми. Пожар в Осенцах произошел вечер 2 ноября. На ликвидацию огня приехали спасатели. Распространения огня на соседние ангары удалось избежать. Пострадавших в ЧП не было. По словам владельца сгоревшего имущества, убыток составил миллионы рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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