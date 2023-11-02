На месте ночного ЧП под Пермью с утра работают силовики. Фото, видео

03 ноября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Силовики уже прибыли на место (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики начали осмотр места происшествия в Осенцовском промузле под Пермью. Ночью там произошел крупный пожар, в котором сгорели десятки цистерн с сырьем. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «На месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС, полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей», — передает корреспондент. На место прибыл и потерпевший предприниматель, имущество которого загорелось и было уничтожено. По его словам, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. Также на локацию выехали работники прокуратуры Индустриального района Перми. Пожар в Осенцах произошел вечер 2 ноября. На ликвидацию огня приехали спасатели. Распространения огня на соседние ангары удалось избежать. Пострадавших в ЧП не было. По словам владельца сгоревшего имущества, убыток составил миллионы рублей.

Силовики начали осмотр места происшествия в Осенцовском промузле под Пермью. Ночью там произошел крупный пожар, в котором сгорели десятки цистерн с сырьем. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «На месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС, полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей», — передает корреспондент. На место прибыл и потерпевший предприниматель, имущество которого загорелось и было уничтожено. По его словам, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. Также на локацию выехали работники прокуратуры Индустриального района Перми. Пожар в Осенцах произошел вечер 2 ноября. На ликвидацию огня приехали спасатели. Распространения огня на соседние ангары удалось избежать. Пострадавших в ЧП не было. По словам владельца сгоревшего имущества, убыток составил миллионы рублей.