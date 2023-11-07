Челябинские силовики задержали мигранта за убийство 21-летней давности

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области силовики задержали гражданина Таджикистана по подозрению в убийстве, совершенном в 2002 году. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе СКР по региону, мужчине были предъявлены обвинения, суд принял решение об его аресте.

«Криминалистами регионального следственного управления, следователем СК России и оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по области проведен комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В ходе расследования уголовного дела и проверки лиц, возможно причастных к совершению преступления, получен генотип ранее судимого гражданина Таджикистана», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.

В ведомстве отметили, что для подтверждения версии о причастности мигранта к убийству была проведена генотипоскопическая экспертиза изъятых в 2002 году предметов на месте происшествия. Причастность мужчины к преступлению была подтверждена.

«Преступление раскрыто спустя 21 год. Лицо, совершившее преступление, задержано. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Он дал изобличающие показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — подытожили в пресс-службе челябинского следкома.

Мужчина признал вину и показал, как убил человека Фото: пресс-служба СКР по Челябинской области

Для разъяснения картины происходящего 21 год назад был проведен следственный эксперимент Фото: пресс-служба СКР по Челябинской области