Челябинские силовики задержали мигранта за убийство 21-летней давности

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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы Фото:

В Челябинской области силовики задержали гражданина Таджикистана по подозрению в убийстве, совершенном в 2002 году. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе СКР по региону, мужчине были предъявлены обвинения, суд принял решение об его аресте.

«Криминалистами регионального следственного управления, следователем СК России и оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по области проведен комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В ходе расследования уголовного дела и проверки лиц, возможно причастных к совершению преступления, получен генотип ранее судимого гражданина Таджикистана», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.

В ведомстве отметили, что для подтверждения версии о причастности мигранта к убийству была проведена генотипоскопическая экспертиза изъятых в 2002 году предметов на месте происшествия. Причастность мужчины к преступлению была подтверждена.

«Преступление раскрыто спустя 21 год. Лицо, совершившее преступление, задержано. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Он дал изобличающие показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — подытожили в пресс-службе челябинского следкома.

Мужчина признал вину и показал, как убил человека
Мужчина признал вину и показал, как убил человека
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Для разъяснения картины происходящего 21 год назад был проведен следственный эксперимент
Для разъяснения картины происходящего 21 год назад был проведен следственный эксперимент
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В Челябинской области силовики задержали гражданина Таджикистана по подозрению в убийстве, совершенном в 2002 году. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе СКР по региону, мужчине были предъявлены обвинения, суд принял решение об его аресте. «Криминалистами регионального следственного управления, следователем СК России и оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по области проведен комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В ходе расследования уголовного дела и проверки лиц, возможно причастных к совершению преступления, получен генотип ранее судимого гражданина Таджикистана», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. В ведомстве отметили, что для подтверждения версии о причастности мигранта к убийству была проведена генотипоскопическая экспертиза изъятых в 2002 году предметов на месте происшествия. Причастность мужчины к преступлению была подтверждена. «Преступление раскрыто спустя 21 год. Лицо, совершившее преступление, задержано. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Он дал изобличающие показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — подытожили в пресс-службе челябинского следкома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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