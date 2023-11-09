09 ноября 2023

Челябинские горнолыжные базы озвучили цены на новый сезон

Цена билетов на челябинские горнолыжные трассы доходит до 2,8 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск, горнолыжный комплекс, подъемник, солнце
Стоимость катания в выходные начинается с 1,9 тысячи рублей за четыре часа Фото:

Стоимость билетов на горнолыжные склоны Челябинской области варьируется от 1,4 до 2,8 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«В горах Южного Урала стартовал горнолыжный сезон. Покататься на горнолыжных склонах нашего региона стоит от 1 тысячи 400 рублей до 2 тысяч 800 рублей в зависимости от места и дня недели», — рассказали URA.RU в КСП.

В комплексе «Аджигадак» (Аша) за билет на четыре часа катания придется отдать от 1,4 тысячи рублей в будни и две тысячи в выходные. Туристам предлагают 13 трасс общей протяженностью 20 километров. Курорт «Завьялиха» (Трехгорный) установил ту же стоимость билета в будни, в выходные катания стоят — 1,9 тысячи рублей. Там для катания открыто девять трасс на три километра.

На курорте «Абзаково» и в центре «Банное» (вблизи Магнитогорска) стоимость четырехчасового пропуска составляет 1,9 тысячи рублей (будни) и 2,1 тысячи рублей (выходные). Там представлено 20 трасс от 70 до 2,6 тысячи метров. За то же время на курорте «Солнечная долина» (Миасс), с 12 открытыми трассами на восьми километрах, просят от 1,9 тысячи рублей (будни) до 2,8 тысячи рублей (выходные).

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Стоимость билетов на горнолыжные склоны Челябинской области варьируется от 1,4 до 2,8 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «В горах Южного Урала стартовал горнолыжный сезон. Покататься на горнолыжных склонах нашего региона стоит от 1 тысячи 400 рублей до 2 тысяч 800 рублей в зависимости от места и дня недели», — рассказали URA.RU в КСП. В комплексе «Аджигадак» (Аша) за билет на четыре часа катания придется отдать от 1,4 тысячи рублей в будни и две тысячи в выходные. Туристам предлагают 13 трасс общей протяженностью 20 километров. Курорт «Завьялиха» (Трехгорный) установил ту же стоимость билета в будни, в выходные катания стоят — 1,9 тысячи рублей. Там для катания открыто девять трасс на три километра. На курорте «Абзаково» и в центре «Банное» (вблизи Магнитогорска) стоимость четырехчасового пропуска составляет 1,9 тысячи рублей (будни) и 2,1 тысячи рублей (выходные). Там представлено 20 трасс от 70 до 2,6 тысячи метров. За то же время на курорте «Солнечная долина» (Миасс), с 12 открытыми трассами на восьми километрах, просят от 1,9 тысячи рублей (будни) до 2,8 тысячи рублей (выходные).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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