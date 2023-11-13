Прокуратура требует наказать семь чиновников мэрии Сургута за декларации

13 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Из-за ошибок в декларациях мэрия начала служебную проверка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура требует наказать семерых сотрудников мэрии Сургута (ХМАО) за ошибки в налоговых декларациях. Об этом URA.RU сообщил источники из правоохранительных структур города. «Прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений при заполнении налоговых деклараций чиновниками мэрии. Из семи человек два специалиста, остальные — начальники отделов или заместители. Основные нарушения — не указаны данные о собственности и банковских счетах, а некоторые забыли указать недвижимость супругов. В список попал и директор управления капитального строительства Александр Гребешок. Он не указал в отчетном документе несколько счетов и полученную премию. Прокуратура требует главу города провести проверку и наказать провинившихся», — сообщил собеседник. По данным источника, помимо Гребешка, в список штрафников попали начальники отдела по организации транспортного обслуживания населения, муниципального земельного контроля, заместители начальников отдела финансово-экономического планирования и организации управления жилищным фондом, два специалиста из отдела окружающей среды и муниципального земельного контроля. В администрации сообщили, что в отношении должностных лиц начата внутренняя проверка. «В отношении муниципальных служащих, допустивших нарушения, указанные в представлении прокуратуры, назначены проверки. Информация о результатах проверок и решения комиссий будут направлены в прокуратуру дополнительно», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Сургута Леонид Балин требует мэрию города провести проверку и наказать директора СПОПАТ Кирилла Киселева, к которому возникли вопросы в пору его работы директором департамента городского хозяйства. В надзорном ведомстве посчитали все затраты за 2022 год, и оказалось, что они превышают на три миллиона совокупный доход за 2019, 2020 и 2021 годы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура требует наказать семерых сотрудников мэрии Сургута (ХМАО) за ошибки в налоговых декларациях. Об этом URA.RU сообщил источники из правоохранительных структур города. «Прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений при заполнении налоговых деклараций чиновниками мэрии. Из семи человек два специалиста, остальные — начальники отделов или заместители. Основные нарушения — не указаны данные о собственности и банковских счетах, а некоторые забыли указать недвижимость супругов. В список попал и директор управления капитального строительства Александр Гребешок. Он не указал в отчетном документе несколько счетов и полученную премию. Прокуратура требует главу города провести проверку и наказать провинившихся», — сообщил собеседник. По данным источника, помимо Гребешка, в список штрафников попали начальники отдела по организации транспортного обслуживания населения, муниципального земельного контроля, заместители начальников отдела финансово-экономического планирования и организации управления жилищным фондом, два специалиста из отдела окружающей среды и муниципального земельного контроля. В администрации сообщили, что в отношении должностных лиц начата внутренняя проверка. «В отношении муниципальных служащих, допустивших нарушения, указанные в представлении прокуратуры, назначены проверки. Информация о результатах проверок и решения комиссий будут направлены в прокуратуру дополнительно», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Сургута Леонид Балин требует мэрию города провести проверку и наказать директора СПОПАТ Кирилла Киселева, к которому возникли вопросы в пору его работы директором департамента городского хозяйства. В надзорном ведомстве посчитали все затраты за 2022 год, и оказалось, что они превышают на три миллиона совокупный доход за 2019, 2020 и 2021 годы.