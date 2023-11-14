Свердловское правительство ради экономии отказывается от наследия Универсиады

14 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Депутаты заксобрания приняли единогласное решение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Свердловской области решило передать в федеральную собственность несколько зданий в Екатеринбурге, оставшихся в наследие от аналога Универсиады. Такое предложение озвучил на заседании заксобрания глава регионального минстроя Михаил Волков. «Прошу разрешить передать общежития №4 и №5 в микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге из собственности Свердловской области в федеральную собственность. Это позволит сэкономить 25 миллионов рублей в месяц на их содержание», — передает слова Волкова корреспондент URA.RU. Правительство региона не первый раз снимает со своего баланса те или иные объекты, оставшиеся от Универсиады. В частности, дорожную и коммунальную инфраструктуру в Новокольцовском передали в собственность Екатеринбурга, а спортивные объекты — в федеральную собственность.

Правительство Свердловской области решило передать в федеральную собственность несколько зданий в Екатеринбурге, оставшихся в наследие от аналога Универсиады. Такое предложение озвучил на заседании заксобрания глава регионального минстроя Михаил Волков. «Прошу разрешить передать общежития №4 и №5 в микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге из собственности Свердловской области в федеральную собственность. Это позволит сэкономить 25 миллионов рублей в месяц на их содержание», — передает слова Волкова корреспондент URA.RU. Правительство региона не первый раз снимает со своего баланса те или иные объекты, оставшиеся от Универсиады. В частности, дорожную и коммунальную инфраструктуру в Новокольцовском передали в собственность Екатеринбурга, а спортивные объекты — в федеральную собственность.