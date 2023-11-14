Свердловское правительство ради экономии отказывается от наследия Универсиады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург, деревня универсиады2023, fisu games, ekaterinburg2023, строительство деревни универсиады
Депутаты заксобрания приняли единогласное решение Фото:

Правительство Свердловской области решило передать в федеральную собственность несколько зданий в Екатеринбурге, оставшихся в наследие от аналога Универсиады. Такое предложение озвучил на заседании заксобрания глава регионального минстроя Михаил Волков.

«Прошу разрешить передать общежития №4 и №5 в микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге из собственности Свердловской области в федеральную собственность. Это позволит сэкономить 25 миллионов рублей в месяц на их содержание», — передает слова Волкова корреспондент URA.RU.

Правительство региона не первый раз снимает со своего баланса те или иные объекты, оставшиеся от Универсиады. В частности, дорожную и коммунальную инфраструктуру в Новокольцовском передали в собственность Екатеринбурга, а спортивные объекты — в федеральную собственность.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Свердловской области решило передать в федеральную собственность несколько зданий в Екатеринбурге, оставшихся в наследие от аналога Универсиады. Такое предложение озвучил на заседании заксобрания глава регионального минстроя Михаил Волков. «Прошу разрешить передать общежития №4 и №5 в микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге из собственности Свердловской области в федеральную собственность. Это позволит сэкономить 25 миллионов рублей в месяц на их содержание», — передает слова Волкова корреспондент URA.RU. Правительство региона не первый раз снимает со своего баланса те или иные объекты, оставшиеся от Универсиады. В частности, дорожную и коммунальную инфраструктуру в Новокольцовском передали в собственность Екатеринбурга, а спортивные объекты — в федеральную собственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...