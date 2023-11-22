22 ноября 2023

В Златоусте задержали мужчину, избившего девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Отключение электричества помогло найти обидчика девочки-подростка Фото:

В Златоусте (Челябинская область) разыскать обидчика 13-летней девочки, ударившего ее по голове пустой бутылкой, участковому Алексею Гарницкому помогло отключение электроэнергии в районе Уржумки. Как сообщили в пресс-службе городского отдела полиции, на поиски ушли четыре дня.

«После удара пустой бутылкой по голове девочка потеряла сознание. Инцидент произошел в вечернее время в районе Уржумки. Гарницкий потратил четыре дня, вычислив магазин, продолжавший работать во время отключения электричества на автономном питании. Тара из-под проданного там мужчине пива стала орудием нанесения побоев», — рассказали URA.RU в полиции.

Мужчину возмутил находившийся при трех подростках на улице велосипед. Житель Златоуста утверждал, что те его украли. Уже когда все разошлись, мужчина не остановился и повредил автомобиль соседки в частном доме. Девочка заметила это, снова выбежала на улицу, одернув нарушителя за рукав. После удара по голове она упала, а мужчина дополнительно пнул ее и скрылся.

Расследуя происшествие, Гарницкий нашел пустую бутылку объемом 0,4 литра. После обхода торговых точек и получения информации от оптовых фирм обнаружился магазин, а штрих-код на бутылке и время покупки позволили выявить нарушителя. По фотографии соседи узнали соседа, купившего недавно в их районе квартиру. Он же оказался причастным к серии других преступлений имущественного характера, которые ранее раскрыты не были.

Мужчину задержали и после допроса отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбуждено по статье о побоях.

Нарушителя удалось выявить благодаря отключению электричества в районе Нового Златоуста
Нарушителя удалось выявить благодаря отключению электричества в районе Нового Златоуста
Фото:
Старания Алексея Гарницкого позволили найти мужчину, причастного к серии преступлений
Старания Алексея Гарницкого позволили найти мужчину, причастного к серии преступлений
Фото:
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В Златоусте (Челябинская область) разыскать обидчика 13-летней девочки, ударившего ее по голове пустой бутылкой, участковому Алексею Гарницкому помогло отключение электроэнергии в районе Уржумки. Как сообщили в пресс-службе городского отдела полиции, на поиски ушли четыре дня. «После удара пустой бутылкой по голове девочка потеряла сознание. Инцидент произошел в вечернее время в районе Уржумки. Гарницкий потратил четыре дня, вычислив магазин, продолжавший работать во время отключения электричества на автономном питании. Тара из-под проданного там мужчине пива стала орудием нанесения побоев», — рассказали URA.RU в полиции. Мужчину возмутил находившийся при трех подростках на улице велосипед. Житель Златоуста утверждал, что те его украли. Уже когда все разошлись, мужчина не остановился и повредил автомобиль соседки в частном доме. Девочка заметила это, снова выбежала на улицу, одернув нарушителя за рукав. После удара по голове она упала, а мужчина дополнительно пнул ее и скрылся. Расследуя происшествие, Гарницкий нашел пустую бутылку объемом 0,4 литра. После обхода торговых точек и получения информации от оптовых фирм обнаружился магазин, а штрих-код на бутылке и время покупки позволили выявить нарушителя. По фотографии соседи узнали соседа, купившего недавно в их районе квартиру. Он же оказался причастным к серии других преступлений имущественного характера, которые ранее раскрыты не были. Мужчину задержали и после допроса отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбуждено по статье о побоях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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