Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге вошли сварщик, каменщик и фотограф. Специалистам готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Работа.ру».
«Одну из самых высоких заработных плат предлагают в Екатеринбурге сварщику — 150 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить каменщику. Фотограф в уральской столице может рассчитывать на доход в 120 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Следуя из запросов работодателей, каждый специалист должен иметь опыт работы на аналогичной должности. Также для трудоустройства на вакансию сварщика понадобится удостоверение специалиста пятого или шестого разряда.
Ранее URA.RU писало, что в октябре 2023 года самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Екатеринбурге стали стоматолог-ортопед и машинист. Работодатели готовы платить специалистам до 300 тысяч рублей ежемесячно.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.