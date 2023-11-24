24 ноября 2023

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

Екатеринбургским сварщикам и фотографам готовы платить самые большие зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония заливки первого бетона в фундамент завода «Поверит» по производству тротуарной плитки. Екатеринбург, сварка, капсула времени, сварщик
Екатеринбургским сварщикам готовы платить 150 тысяч рублей Фото:

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге вошли сварщик, каменщик и фотограф. Специалистам готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

«Одну из самых высоких заработных плат предлагают в Екатеринбурге сварщику — 150 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить каменщику. Фотограф в уральской столице может рассчитывать на доход в 120 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Следуя из запросов работодателей, каждый специалист должен иметь опыт работы на аналогичной должности. Также для трудоустройства на вакансию сварщика понадобится удостоверение специалиста пятого или шестого разряда.

Ранее URA.RU писало, что в октябре 2023 года самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Екатеринбурге стали стоматолог-ортопед и машинист. Работодатели готовы платить специалистам до 300 тысяч рублей ежемесячно.

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В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге вошли сварщик, каменщик и фотограф. Специалистам готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Одну из самых высоких заработных плат предлагают в Екатеринбурге сварщику — 150 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить каменщику. Фотограф в уральской столице может рассчитывать на доход в 120 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Следуя из запросов работодателей, каждый специалист должен иметь опыт работы на аналогичной должности. Также для трудоустройства на вакансию сварщика понадобится удостоверение специалиста пятого или шестого разряда. Ранее URA.RU писало, что в октябре 2023 года самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Екатеринбурге стали стоматолог-ортопед и машинист. Работодатели готовы платить специалистам до 300 тысяч рублей ежемесячно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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