Бастрыкин взял на контроль жалобу многодетных семей из Добрянки

26 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Бастрыкин проверяет жалобу пермских многодетных семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram. «К председателю СК России поступило обращение о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным СК, свыше 230 многодетных семей в Прикамье не обеспечены земельными участками. Их обращения в профильные структуры результатов не принесли. Поэтому Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о результатах проверки по жалобам многодетных семей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram. «К председателю СК России поступило обращение о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным СК, свыше 230 многодетных семей в Прикамье не обеспечены земельными участками. Их обращения в профильные структуры результатов не принесли. Поэтому Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о результатах проверки по жалобам многодетных семей.