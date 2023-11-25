25 ноября 2023
24 ноября 2023

Бастрыкин взял на контроль жалобу многодетных семей из Добрянки

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин проверяет жалобу пермских многодетных семей Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram.

«К председателю СК России поступило обращение о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций», — говорится в сообщении представителей ведомства.

По данным СК, свыше 230 многодетных семей в Прикамье не обеспечены земельными участками. Их обращения в профильные структуры результатов не принесли. Поэтому Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о результатах проверки по жалобам многодетных семей.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram. «К председателю СК России поступило обращение о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным СК, свыше 230 многодетных семей в Прикамье не обеспечены земельными участками. Их обращения в профильные структуры результатов не принесли. Поэтому Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о результатах проверки по жалобам многодетных семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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