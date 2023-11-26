Похоронная служба «Ритуал» была основана в 1987 году
В Екатеринбурге за 18 млн рублей продают похоронную службу «Ритуал», которая была основана в 1987 году. Информация размещена на сайте с объявлениями Avito.
Из объявления следует, что покупатель получит в собственность помещение площадью 67 квадратных метров на Куйбышева-Восточной, сайты, рекламу, баннер и клиентскую базу. «Цель сделки: продать бизнес», — указано в объявлении.
За время существования компания организовала более 35 тысяч похорон. В прошлом году похоронная служба «Ритуал» впервые не получила прибыли, следует из данных сервиса «Контур.Фокус».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!