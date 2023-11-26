В Екатеринбурге продают старейшую похоронную службу. Фото

В Екатеринбурге за 18 млн продают похоронную службу «Ритуал»

27 ноября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Похоронная служба «Ритуал» была основана в 1987 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге за 18 млн рублей продают похоронную службу «Ритуал», которая была основана в 1987 году. Информация размещена на сайте с объявлениями Avito. Из объявления следует, что покупатель получит в собственность помещение площадью 67 квадратных метров на Куйбышева-Восточной, сайты, рекламу, баннер и клиентскую базу. «Цель сделки: продать бизнес», — указано в объявлении. За время существования компания организовала более 35 тысяч похорон. В прошлом году похоронная служба «Ритуал» впервые не получила прибыли, следует из данных сервиса «Контур.Фокус». Фото: сайт «Авито» [https://www.avito.ru/ekaterinburg/] Фото: сайт «Авито» [https://www.avito.ru/ekaterinburg/]

В Екатеринбурге за 18 млн рублей продают похоронную службу «Ритуал», которая была основана в 1987 году. Информация размещена на сайте с объявлениями Avito. Из объявления следует, что покупатель получит в собственность помещение площадью 67 квадратных метров на Куйбышева-Восточной, сайты, рекламу, баннер и клиентскую базу. «Цель сделки: продать бизнес», — указано в объявлении. За время существования компания организовала более 35 тысяч похорон. В прошлом году похоронная служба «Ритуал» впервые не получила прибыли, следует из данных сервиса «Контур.Фокус».