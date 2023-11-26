26 ноября 2023

В Екатеринбурге продают старейшую похоронную службу. Фото

В Екатеринбурге за 18 млн продают похоронную службу «Ритуал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Михаилом Сафроновым. Екатеринбург, венок, прощание, гражданская панихида, похороны
Похоронная служба «Ритуал» была основана в 1987 году Фото:

В Екатеринбурге за 18 млн рублей продают похоронную службу «Ритуал», которая была основана в 1987 году. Информация размещена на сайте с объявлениями Avito.

Из объявления следует, что покупатель получит в собственность помещение площадью 67 квадратных метров на Куйбышева-Восточной, сайты, рекламу, баннер и клиентскую базу. «Цель сделки: продать бизнес», — указано в объявлении.

За время существования компания организовала более 35 тысяч похорон. В прошлом году похоронная служба «Ритуал» впервые не получила прибыли, следует из данных сервиса «Контур.Фокус».

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В Екатеринбурге за 18 млн рублей продают похоронную службу «Ритуал», которая была основана в 1987 году. Информация размещена на сайте с объявлениями Avito. Из объявления следует, что покупатель получит в собственность помещение площадью 67 квадратных метров на Куйбышева-Восточной, сайты, рекламу, баннер и клиентскую базу. «Цель сделки: продать бизнес», — указано в объявлении. За время существования компания организовала более 35 тысяч похорон. В прошлом году похоронная служба «Ритуал» впервые не получила прибыли, следует из данных сервиса «Контур.Фокус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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