В России обновили закон о занятости населения и поддержке безработных

Госдума приняла новую редакцию закона о занятости

30 ноября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Согласно закону, будет оказана поддержка тех работников, которые находятся на грани увольнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В третьем чтении Госдума приняла новую версию закона «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно нему, будут проиндексированы минимальные и максимальные пособия по безработице. А также будет оказана поддержка для безработных. Изменения предложили группа депутатов, во главе которой находились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело дано», — приводит слова Володина сайт Государственной думы . Известно, что закон даст определения таким понятиям, как «платформенная занятость», «занятость» и «самозанятость». По информации Госдумы, в обновленном законе будет уточнен статус безработных граждан. А также тех, кто считается нуждающимися и занятыми. В частности, акцент в законе сделан на профилактику безработицы. Как пишет Госдума, службы занятости будут помогать не только безработным гражданам РФ, но и тем, кто ищет лучшие условия, имея работу. Кроме того, поддержат тех работников, которые находятся на грани увольнения, бывшим участникам СВО и членам их семей. А также поддержка будет оказана гражданам предпенсионного возраста. В поправках в законе значится ежегодная индексация минимального и максимального пособия по безработице. А также фиксация нынешнего пособия, который приравнен к МРОТ. Известно, что для граждан расширятся возможности получить услуги госслужб занятости. Они будут работать индивидуально с каждым человеком. Система работы будет строиться на комплексной оценке профессиональных навыков безработного. Также расширен перечень критериев, по которым будет определяться подходящая для кандидата работа. Будет учтена форма занятости, опыт гражданина, размер зарплаты и многие другие пункты. Ранее во втором чтении Госдума приняла закон, по которому приоритет во время трудоустройства получат участники СВО и их семьи. Данный закон определит цель государственной политики и принципы правового регулирования отношений в сфере занятости населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В третьем чтении Госдума приняла новую версию закона «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно нему, будут проиндексированы минимальные и максимальные пособия по безработице. А также будет оказана поддержка для безработных. Изменения предложили группа депутатов, во главе которой находились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело дано», — приводит слова Володина сайт Государственной думы. Известно, что закон даст определения таким понятиям, как «платформенная занятость», «занятость» и «самозанятость». По информации Госдумы, в обновленном законе будет уточнен статус безработных граждан. А также тех, кто считается нуждающимися и занятыми. В частности, акцент в законе сделан на профилактику безработицы. Как пишет Госдума, службы занятости будут помогать не только безработным гражданам РФ, но и тем, кто ищет лучшие условия, имея работу. Кроме того, поддержат тех работников, которые находятся на грани увольнения, бывшим участникам СВО и членам их семей. А также поддержка будет оказана гражданам предпенсионного возраста. В поправках в законе значится ежегодная индексация минимального и максимального пособия по безработице. А также фиксация нынешнего пособия, который приравнен к МРОТ. Известно, что для граждан расширятся возможности получить услуги госслужб занятости. Они будут работать индивидуально с каждым человеком. Система работы будет строиться на комплексной оценке профессиональных навыков безработного. Также расширен перечень критериев, по которым будет определяться подходящая для кандидата работа. Будет учтена форма занятости, опыт гражданина, размер зарплаты и многие другие пункты. Ранее во втором чтении Госдума приняла закон, по которому приоритет во время трудоустройства получат участники СВО и их семьи. Данный закон определит цель государственной политики и принципы правового регулирования отношений в сфере занятости населения.