Пермячка заморила голодом пятилетнего сына

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Женщина два года не кормила сына Фото:

Жительница города Лысьвы в Пермском крае на протяжении двух лет морила своего сына голодом. Из-за отсутствия питания и медицинской помощи мальчик умер, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«В период с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина, проживая и находясь совместно со своим 5-летним сыном, перестала обеспечивать его ежедневным достаточным питанием. Также она лишила его возможности получения квалифицированной медицинской помощи, что повлекло смерть малолетнего», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что женщина страдает психическим расстройством. Также на нее завели уголовное дело и направили его в суд.

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Жительница города Лысьвы в Пермском крае на протяжении двух лет морила своего сына голодом. Из-за отсутствия питания и медицинской помощи мальчик умер, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В период с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина, проживая и находясь совместно со своим 5-летним сыном, перестала обеспечивать его ежедневным достаточным питанием. Также она лишила его возможности получения квалифицированной медицинской помощи, что повлекло смерть малолетнего», — говорится в сообщении. Следователи выяснили, что женщина страдает психическим расстройством. Также на нее завели уголовное дело и направили его в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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