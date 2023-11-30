Пермячка заморила голодом пятилетнего сына

30 ноября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Женщина два года не кормила сына Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница города Лысьвы в Пермском крае на протяжении двух лет морила своего сына голодом. Из-за отсутствия питания и медицинской помощи мальчик умер, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В период с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина, проживая и находясь совместно со своим 5-летним сыном, перестала обеспечивать его ежедневным достаточным питанием. Также она лишила его возможности получения квалифицированной медицинской помощи, что повлекло смерть малолетнего», — говорится в сообщении. Следователи выяснили, что женщина страдает психическим расстройством. Также на нее завели уголовное дело и направили его в суд.

Жительница города Лысьвы в Пермском крае на протяжении двух лет морила своего сына голодом. Из-за отсутствия питания и медицинской помощи мальчик умер, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В период с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина, проживая и находясь совместно со своим 5-летним сыном, перестала обеспечивать его ежедневным достаточным питанием. Также она лишила его возможности получения квалифицированной медицинской помощи, что повлекло смерть малолетнего», — говорится в сообщении. Следователи выяснили, что женщина страдает психическим расстройством. Также на нее завели уголовное дело и направили его в суд.