Пермячка заморила голодом пятилетнего сына

Жительница города Лысьвы в Пермском крае на протяжении двух лет морила своего сына голодом. Из-за отсутствия питания и медицинской помощи мальчик умер, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«В период с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина, проживая и находясь совместно со своим 5-летним сыном, перестала обеспечивать его ежедневным достаточным питанием. Также она лишила его возможности получения квалифицированной медицинской помощи, что повлекло смерть малолетнего», — говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что женщина страдает психическим расстройством. Также на нее завели уголовное дело и направили его в суд.
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