Мальчик пропал утром 1 декабря
В Магнитогорске Челябинской области ищут 13-летнего подростка худощавого телосложения. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.
«Пропал 13-летний подросток Валерий Юдин. Мальчик худощавого телосложения 1 декабря ушел с улицы Щербакова, 44», — сообщили в официальном паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Ребенок ростом 120 сантиметров был одет в красный пуховик с капюшоном и черную шапку с бубенчиками. На него также были надеты черные штаны со стрелками и ботинки.
В Магнитогорске пропал ребенок в красном пуховике и черной шапке с бубенчиком
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