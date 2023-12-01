В Магнитогорске пропал худощавый мальчик. Фото

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Клипарт. Курган, рюкзаки, подростки
Мальчик пропал утром 1 декабря Фото:

В Магнитогорске Челябинской области ищут 13-летнего подростка худощавого телосложения. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.

«Пропал 13-летний подросток Валерий Юдин. Мальчик худощавого телосложения 1 декабря ушел с улицы Щербакова, 44», — сообщили в официальном паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок ростом 120 сантиметров был одет в красный пуховик с капюшоном и черную шапку с бубенчиками. На него также были надеты черные штаны со стрелками и ботинки.

В Магнитогорске пропал ребенок в красном пуховике и черной шапке с бубенчиком
В Магнитогорске пропал ребенок в красном пуховике и черной шапке с бубенчиком

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В Магнитогорске Челябинской области ищут 13-летнего подростка худощавого телосложения. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде. «Пропал 13-летний подросток Валерий Юдин. Мальчик худощавого телосложения 1 декабря ушел с улицы Щербакова, 44», — сообщили в официальном паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Ребенок ростом 120 сантиметров был одет в красный пуховик с капюшоном и черную шапку с бубенчиками. На него также были надеты черные штаны со стрелками и ботинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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