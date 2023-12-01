Мальчик пропал утром 1 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области ищут 13-летнего подростка худощавого телосложения. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.

«Пропал 13-летний подросток Валерий Юдин. Мальчик худощавого телосложения 1 декабря ушел с улицы Щербакова, 44», — сообщили в официальном паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок ростом 120 сантиметров был одет в красный пуховик с капюшоном и черную шапку с бубенчиками. На него также были надеты черные штаны со стрелками и ботинки.