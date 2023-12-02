02 декабря 2023

В Екатеринбурге эвакуируют жильцов многоэтажки, где начался пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарная машина, пожарный рукав, пожарный
Из дома на Мичурина пожарные эвакуировали людей Фото:

В Екатеринбурге на улице Мичурина 171 загорелась квартира на 12 этаже. На месте работают пожарные, жителей дома эвакуировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«03.04.2023 г в 18:45 (мест) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица Мичурина. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на 12-м этаже 13-этажного жилого дома. Площадь пожара уточняется. Огнеборцы проводят эвакуацию людей из дома», — заявили в ведомстве.

На месте работают 29 сотрудников МЧС и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возгорания еще не известна.

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В Екатеринбурге на улице Мичурина 171 загорелась квартира на 12 этаже. На месте работают пожарные, жителей дома эвакуировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «03.04.2023 г в 18:45 (мест) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица Мичурина. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на 12-м этаже 13-этажного жилого дома. Площадь пожара уточняется. Огнеборцы проводят эвакуацию людей из дома», — заявили в ведомстве. На месте работают 29 сотрудников МЧС и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возгорания еще не известна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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