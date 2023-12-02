Из дома на Мичурина пожарные эвакуировали людей
В Екатеринбурге на улице Мичурина 171 загорелась квартира на 12 этаже. На месте работают пожарные, жителей дома эвакуировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«03.04.2023 г в 18:45 (мест) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица Мичурина. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на 12-м этаже 13-этажного жилого дома. Площадь пожара уточняется. Огнеборцы проводят эвакуацию людей из дома», — заявили в ведомстве.
На месте работают 29 сотрудников МЧС и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возгорания еще не известна.
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