Спикер заксобрания Гербер заявил о командной работе с челябинским губернатором

05 декабря 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Олег Гербер сообщил, что один из вопросов, заданных на прямой линии, был решен депутатами ЗСО еще в ноябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер прокомментировал итоги прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, состоявшейся 5 декабря. Гербер заявил, что проблемные вопросы граждан эффективнее решаются благодаря слаженной работе команды губернатора. «Огромное количество проблем решается именно благодаря прямой линии, причем не только те, которые прозвучали, но и те, которые остались за кадром. Мы были свидетелями, как губернатор в прямом эфире давал поручения и как ответственные лица отрабатывали задачи в режиме онлайн. Об этом говорил губернатор, завершая прямую линию: проблемные вопросы эффективнее решаются благодаря командной слаженной работе». — заявил Гербер в telegram-канале ЗСО. Один из вопросов касался мер поддержки участников СВО, заключивших контракт с Росгвардией. Проблема эта была решена на заседании Законодательного собрания 30 ноября. Этому предшествовала обстоятельная проработка темы. С учетом обращений граждан, поступавших в адрес губернатора, депутатов и прокуратуры, был разработан законопроект, который установил выплаты для заключивших контракт с Росгвардией и их близких. Депутаты Законодательного собрания единогласно проголосовали за его принятие. В ходе прямой линии министр социальных отношений Ирина Буторина отметила, что эта мера поддержки уже работает, есть первые заявления. Прямая линия главы региона 5 декабря длилась около 3,5 часов. Текслеру поступило 7552 обращения от жителей региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер прокомментировал итоги прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, состоявшейся 5 декабря. Гербер заявил, что проблемные вопросы граждан эффективнее решаются благодаря слаженной работе команды губернатора. «Огромное количество проблем решается именно благодаря прямой линии, причем не только те, которые прозвучали, но и те, которые остались за кадром. Мы были свидетелями, как губернатор в прямом эфире давал поручения и как ответственные лица отрабатывали задачи в режиме онлайн. Об этом говорил губернатор, завершая прямую линию: проблемные вопросы эффективнее решаются благодаря командной слаженной работе». — заявил Гербер в telegram-канале ЗСО. Один из вопросов касался мер поддержки участников СВО, заключивших контракт с Росгвардией. Проблема эта была решена на заседании Законодательного собрания 30 ноября. Этому предшествовала обстоятельная проработка темы. С учетом обращений граждан, поступавших в адрес губернатора, депутатов и прокуратуры, был разработан законопроект, который установил выплаты для заключивших контракт с Росгвардией и их близких. Депутаты Законодательного собрания единогласно проголосовали за его принятие. В ходе прямой линии министр социальных отношений Ирина Буторина отметила, что эта мера поддержки уже работает, есть первые заявления. Прямая линия главы региона 5 декабря длилась около 3,5 часов. Текслеру поступило 7552 обращения от жителей региона.