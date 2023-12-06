Челябинские экологи предложили исследовать загрязнения по снимкам снега

06 декабря 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Спутниковые фото снега помогут ученым определить содержание металлов, пыли и наночастиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эколог из Южно-уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Ольга Ракова предложила новый способ к исследованию загрязнения окружающей среды. Подход ученой предполагает отслеживание веществ с использованием спутниковых фото снега. «По космоснимкам можно определить состав химического загрязнения. Хотя в нашей работе мы анализировали как снимки, так и пробы снега непосредственно, устанавливая корреляцию. Она составляет 0.95 — значит, метод работает надежно», — передает ТАСС слова Раковой. Метод тестировали с помощью снимков, сделанных в ясную погоду при отсутствии осадков в течение 5-7 дней. Пробы были изъяты из дворов, промзон, вблизи торговых центров, трасс и больниц. Лучше всего анализ определяет содержание пыли, металлов и мельчайших частиц диаметром от 0,45 нанометров. В основе метода исследование светоотражательных свойств снега, которые меняются из-за примесей. Максимальные загрязнения обнаружили на автостоянках, а минимальные во дворах жилых домов. Исследование представили на Третьей конференции Средиземноморского союза по наукам о Земле.

Эколог из Южно-уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Ольга Ракова предложила новый способ к исследованию загрязнения окружающей среды. Подход ученой предполагает отслеживание веществ с использованием спутниковых фото снега. «По космоснимкам можно определить состав химического загрязнения. Хотя в нашей работе мы анализировали как снимки, так и пробы снега непосредственно, устанавливая корреляцию. Она составляет 0.95 — значит, метод работает надежно», — передает ТАСС слова Раковой. Метод тестировали с помощью снимков, сделанных в ясную погоду при отсутствии осадков в течение 5-7 дней. Пробы были изъяты из дворов, промзон, вблизи торговых центров, трасс и больниц. Лучше всего анализ определяет содержание пыли, металлов и мельчайших частиц диаметром от 0,45 нанометров. В основе метода исследование светоотражательных свойств снега, которые меняются из-за примесей. Максимальные загрязнения обнаружили на автостоянках, а минимальные во дворах жилых домов. Исследование представили на Третьей конференции Средиземноморского союза по наукам о Земле.