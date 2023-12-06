Челябинские экологи предложили исследовать загрязнения по снимкам снега

Эколог из Южно-уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Ольга Ракова предложила новый способ к исследованию загрязнения окружающей среды. Подход ученой предполагает отслеживание веществ с использованием спутниковых фото снега.
«По космоснимкам можно определить состав химического загрязнения. Хотя в нашей работе мы анализировали как снимки, так и пробы снега непосредственно, устанавливая корреляцию. Она составляет 0.95 — значит, метод работает надежно», — передает ТАСС слова Раковой.
Метод тестировали с помощью снимков, сделанных в ясную погоду при отсутствии осадков в течение 5-7 дней. Пробы были изъяты из дворов, промзон, вблизи торговых центров, трасс и больниц. Лучше всего анализ определяет содержание пыли, металлов и мельчайших частиц диаметром от 0,45 нанометров. В основе метода исследование светоотражательных свойств снега, которые меняются из-за примесей.
Максимальные загрязнения обнаружили на автостоянках, а минимальные во дворах жилых домов. Исследование представили на Третьей конференции Средиземноморского союза по наукам о Земле.
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