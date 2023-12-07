Глава ВТБ раскрыл, вернется ли доллар к 100 рублям

Костин: доллар до конца года будет плавать в районе 90 рублей
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, костин андрей
Костин прогнозирует курс доллара в районе 90 рублей Фото:

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доллар не вернется к 100 рублям до конца года. По его словам, курс будет в районе 90 рублей.

«Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90—90+», — заявил Костин в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова передает РИА Новости.

Костин пояснил, что рубль укрепился из-за роста ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами. При этом он отметил, что оснований для дальнейшего укрепления рубля нет.

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доллар не вернется к 100 рублям до конца года. По его словам, курс будет в районе 90 рублей. «Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90—90+», — заявил Костин в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова передает РИА Новости. Костин пояснил, что рубль укрепился из-за роста ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами. При этом он отметил, что оснований для дальнейшего укрепления рубля нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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