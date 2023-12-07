Глава ВТБ раскрыл, вернется ли доллар к 100 рублям

Костин: доллар до конца года будет плавать в районе 90 рублей

07 декабря 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Костин прогнозирует курс доллара в районе 90 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доллар не вернется к 100 рублям до конца года. По его словам, курс будет в районе 90 рублей. «Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90—90+», — заявил Костин в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова передает РИА Новости. Костин пояснил, что рубль укрепился из-за роста ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами. При этом он отметил, что оснований для дальнейшего укрепления рубля нет.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доллар не вернется к 100 рублям до конца года. По его словам, курс будет в районе 90 рублей. «Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90—90+», — заявил Костин в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова передает РИА Новости. Костин пояснил, что рубль укрепился из-за роста ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами. При этом он отметил, что оснований для дальнейшего укрепления рубля нет.