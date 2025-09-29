У России нет интереса начинать войну с европейскими странами. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, конфликта между Россией и Европой в ближайшие годы быть не должно, поскольку это противоречит государственным интересам РФ.
«Ее (войны с Европой — прим. URA.RU) быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны. России в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой. Нечего там ловить», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Политик добавил, что европейская экономика отличается уязвимостью и значительной зависимостью от США, в то время как культурная сфера региона переживает заметный упадок. Запмред Совбеза также подчеркнул, что главной задачей для российского общества является развитие собственных территорий и восстановление недавно возвращенных земель.
По мнению Медведева, европейские страны не способны самостоятельно начать военную кампанию против России из-за внутренней разобщенности и отсутствия стратегического лидерства. Экономическая ситуация в Европе нестабильна, а граждане не готовы к масштабным военным действиям.
«Европейские лидеры — ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело. Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений», — подчеркнул Медведев.
Вместе с тем политик отметил, что существует риск возникновения конфликта из-за случайных событий или провокаций, которые могут привести к эскалации с применением оружия массового поражения. Зампред Совбеза напомнил, что Россия исторически выступала в Европе как освободитель и не стремилась к захвату новых территорий. Он призвал сохранять бдительность на фоне сохраняющихся угроз и не исключил возможность возникновения непредсказуемых ситуаций на международной арене.
Ранее бывший руководитель британской разведывательной службы MI5 баронесса Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что утверждения о фактическом состоянии войны между Великобританией и Россией могут иметь основания. В ходе своего выступления Мэннингем-Буллер отметила, что с начала украинского конфликта и в свете последних событий советник по вопросам обороны Великобритании доктор Фиона Хилл, вероятно, права, полагая, что страна уже находится в состоянии войны с Россией.
