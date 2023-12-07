Сотрудника челябинского магазина «Красное Белое» завалило шампанским

08 декабря 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Год назад на кладовщика челябинского магазина упали коробки с шампанским Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сотрудник магазина «Красное Белое» в Челябинске требует компенсацию после травм, полученных при падении на него ящиков с шампанским. Мужчина не может ходить после пяти операций и собирает справки для экспертизы по инвалидности. «36-летний Мурад работал кладовщиком, пока не получил серьезную травму в прошлом январе. С его слов (здесь и дальше), в тот день пришел на смену — склад был забит коробками, которые в один момент рухнули на мужчину. Как итог: четыре операции на кисть и ногу», — пишет telegram-канал «Mash». Мужчина рассказал, что в магазине его попросили дойти до травматологии самому и сказать, что упал на улице, но он вызвал скорую помощь. Сейчас у него в ноге два штифта из титана, которые мешают ходить. За год он пережил четыре курса реабилитации после операций. Бывший сотрудник собирает справки для того, чтобы экспертиза признала его инвалидом. Все запросы работодатель игнорирует. «Трудовой договор мне не выдали по сей день, должностную инструкцию не предоставили, как и другие документы. Попросил у работодателя компенсацию неотгулянного отпуска — мне отказали. Трудовой договор в одностороннем порядке переписали, меня не уведомили», — рассказал Мурад. Мужчина один воспитывает пятилетнюю дочь и работает с психологами для того, чтобы принять свое текущее состояние. По его словам, 30 лет занятий профессиональным спортом — кикбоксингом — придется забыть. Как и мечты о работе в правоохранительных органах. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Красное Белое», к моменту публикации новости ответ на него не поступал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник магазина «Красное Белое» в Челябинске требует компенсацию после травм, полученных при падении на него ящиков с шампанским. Мужчина не может ходить после пяти операций и собирает справки для экспертизы по инвалидности. «36-летний Мурад работал кладовщиком, пока не получил серьезную травму в прошлом январе. С его слов (здесь и дальше), в тот день пришел на смену — склад был забит коробками, которые в один момент рухнули на мужчину. Как итог: четыре операции на кисть и ногу», — пишет telegram-канал «Mash». Мужчина рассказал, что в магазине его попросили дойти до травматологии самому и сказать, что упал на улице, но он вызвал скорую помощь. Сейчас у него в ноге два штифта из титана, которые мешают ходить. За год он пережил четыре курса реабилитации после операций. Бывший сотрудник собирает справки для того, чтобы экспертиза признала его инвалидом. Все запросы работодатель игнорирует. «Трудовой договор мне не выдали по сей день, должностную инструкцию не предоставили, как и другие документы. Попросил у работодателя компенсацию неотгулянного отпуска — мне отказали. Трудовой договор в одностороннем порядке переписали, меня не уведомили», — рассказал Мурад. Мужчина один воспитывает пятилетнюю дочь и работает с психологами для того, чтобы принять свое текущее состояние. По его словам, 30 лет занятий профессиональным спортом — кикбоксингом — придется забыть. Как и мечты о работе в правоохранительных органах. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Красное Белое», к моменту публикации новости ответ на него не поступал.