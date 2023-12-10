10 декабря 2023

В Миассе на два дня отменили уроки из-за аномальных морозов

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, мороз, куржак
В Миассе ожидают до 37 градусов мороза Фото:

В Миассе (Челябинская область) из-за аномальных морозов уроки в школах отменили сразу на два дня. Об этом 11 декабря сообщило городское управление ГО и ЧС.

«11 декабря в связи с низкой температурой отменяются занятия в школах Миасского городского округа с 1-го по 11-й классы второй смены. Также отменяются занятия 12 декабря в школах с 1-го по 11-й классы первой и второй смены», — сообщили в управлении.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь с 11 на 12 декабря в Миассе ожидается до 37 градусов мороза. В последующие дни морозы ослабеют до минус 22 градусов. К выходным потеплеет до минус 15 градусов.

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В Миассе (Челябинская область) из-за аномальных морозов уроки в школах отменили сразу на два дня. Об этом 11 декабря сообщило городское управление ГО и ЧС. «11 декабря в связи с низкой температурой отменяются занятия в школах Миасского городского округа с 1-го по 11-й классы второй смены. Также отменяются занятия 12 декабря в школах с 1-го по 11-й классы первой и второй смены», — сообщили в управлении. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь с 11 на 12 декабря в Миассе ожидается до 37 градусов мороза. В последующие дни морозы ослабеют до минус 22 градусов. К выходным потеплеет до минус 15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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