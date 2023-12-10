В Миассе на два дня отменили уроки из-за аномальных морозов

В Миассе ожидают до 37 градусов мороза
В Миассе (Челябинская область) из-за аномальных морозов уроки в школах отменили сразу на два дня. Об этом 11 декабря сообщило городское управление ГО и ЧС.
«11 декабря в связи с низкой температурой отменяются занятия в школах Миасского городского округа с 1-го по 11-й классы второй смены. Также отменяются занятия 12 декабря в школах с 1-го по 11-й классы первой и второй смены», — сообщили в управлении.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь с 11 на 12 декабря в Миассе ожидается до 37 градусов мороза. В последующие дни морозы ослабеют до минус 22 градусов. К выходным потеплеет до минус 15 градусов.
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