В Екатеринбурге взлетели цены на новые квартиры

14 декабря 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Количество предложений на рынке новостроек продолжает расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге стоимость квадратного метра в новостройках в ноябре составила 138 767 рублей. Это на 2,85% больше, чем в октябре (134 828 рублей). Результатами исследования рынка новостроек с URA.RU поделились представители сервиса «Объектив». Если смотреть динамику цен за год, то с ноября 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла на 15,18% (138 767 против 120 483 тысяч). Кроме того растет и количество предложений — 25 757 квартир в ноябре против 25 201 в октябре. Больше всего квартир на продажу выставлено в Академическом, Юго-Западном, на ВИЗе, Эльмаше и Уктусе.



В Екатеринбурге стоимость квадратного метра в новостройках в ноябре составила 138 767 рублей. Это на 2,85% больше, чем в октябре (134 828 рублей). Результатами исследования рынка новостроек с URA.RU поделились представители сервиса «Объектив». Если смотреть динамику цен за год, то с ноября 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла на 15,18% (138 767 против 120 483 тысяч). Кроме того растет и количество предложений — 25 757 квартир в ноябре против 25 201 в октябре. Больше всего квартир на продажу выставлено в Академическом, Юго-Западном, на ВИЗе, Эльмаше и Уктусе.