13 декабря 2023

В Екатеринбурге взлетели цены на новые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, новый дом, жилье, квадратные метры, новостройка
Количество предложений на рынке новостроек продолжает расти Фото:

В Екатеринбурге стоимость квадратного метра в новостройках в ноябре составила 138 767 рублей. Это на 2,85% больше, чем в октябре (134 828 рублей). Результатами исследования рынка новостроек с URA.RU поделились представители сервиса «Объектив».

Если смотреть динамику цен за год, то с ноября 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла на 15,18% (138 767 против 120 483 тысяч). Кроме того растет и количество предложений — 25 757 квартир в ноябре против 25 201 в октябре. Больше всего квартир на продажу выставлено в Академическом, Юго-Западном, на ВИЗе, Эльмаше и Уктусе.

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В Екатеринбурге стоимость квадратного метра в новостройках в ноябре составила 138 767 рублей. Это на 2,85% больше, чем в октябре (134 828 рублей). Результатами исследования рынка новостроек с URA.RU поделились представители сервиса «Объектив». Если смотреть динамику цен за год, то с ноября 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла на 15,18% (138 767 против 120 483 тысяч). Кроме того растет и количество предложений — 25 757 квартир в ноябре против 25 201 в октябре. Больше всего квартир на продажу выставлено в Академическом, Юго-Западном, на ВИЗе, Эльмаше и Уктусе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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