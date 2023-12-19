Бастрыкин заинтересовался историей мошеннического расселения в Копейске

Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей с мошеннической схемой риелторов из Копейска (Челябинская область), из-за которых пенсионер вынужден жить в аварийном доме. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата, глава ведомства ждет доклад о ходе проверки.

«В Копейске риелторы провели незаконную сделку, в результате чего пенсионеру пришлось приобрести жилье в аварийном доме, который готовили к расселению. Следственными органами СКР по региону проводится процессуальная проверка по статье 159 УК РФ („Мошенничество“). Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Там отметили, что история дошла до главы ведомства из федерального телеканала. В сюжете показали пенсионера, в прошлом медика, который после перенесенного ковида попался на уловку риэлторов-мошенников, которые вынудили его продать дом, а вместо него выдали мужчине квартиру в доме, который готовится к расселению. При этом местная администрация выплатила денежные средства пенсионеру в качестве компенсации, но большую часть суммы приставы арестовали за ранее накопленные долги.

Сейчас бывший медик живет в доме, где в соседних помещениях на окнах образовался лед, а батареи отключены. Также сообщается, что пенсионер имеет проблемы со здоровьем. Совсем недавно он сломал ногу. Ему оказали первую помощь в больнице, однако на дом сотрудники медицинского учреждения не приезжают.