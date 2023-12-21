Иностранным аналитикам запретят изучать российский рынок

21 декабря 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Регулирование деятельности коснется тех компаний, чья выручка составляет не менее 30 миллионов в год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российское правительство одобрило предложение депутатов о запрете для иностранных аналитических компаний исследовать российские товарные рынки. Об этом сообщают «Известия». «Правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 миллионов рублей в год», — говорится в материале. Новые правила были предложены группой депутатов во главе с Владимиром Гутеневым из «Единой России». Как следует из отзыва, авторам инициативы предложили улучшить законопроект: они не объяснили, почему регулирование предлагается именно для компаний с годовой выручкой от 30 миллионов рублей. Тем не менее проект также поддержали Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и ФАС. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ведомство одобрило идею, так как у аналитических компаний есть большие базы данных с информацией о работе участников рынка в РФ. «Деятельность таких компаний должна осуществляться в определенных рамках, учитывающих национальные интересы нашего государства», — заявил он. Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев сообщил, что правительство решает проблему экспорта российских товаров. Президент России Владимир Путин сообщил, что страны ЕАЭС сообща формируют общие товарные рынки, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское правительство одобрило предложение депутатов о запрете для иностранных аналитических компаний исследовать российские товарные рынки. Об этом сообщают «Известия». «Правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 миллионов рублей в год», — говорится в материале. Новые правила были предложены группой депутатов во главе с Владимиром Гутеневым из «Единой России». Как следует из отзыва, авторам инициативы предложили улучшить законопроект: они не объяснили, почему регулирование предлагается именно для компаний с годовой выручкой от 30 миллионов рублей. Тем не менее проект также поддержали Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и ФАС. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ведомство одобрило идею, так как у аналитических компаний есть большие базы данных с информацией о работе участников рынка в РФ. «Деятельность таких компаний должна осуществляться в определенных рамках, учитывающих национальные интересы нашего государства», — заявил он. Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев сообщил, что правительство решает проблему экспорта российских товаров. Президент России Владимир Путин сообщил, что страны ЕАЭС сообща формируют общие товарные рынки, передает телеканал 360.