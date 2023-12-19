19 декабря 2023

В России начали маркировать детские товары

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, детские игрушки, животные, дошкольное учреждение, детский садик
Эксперимент продлится чуть меньше года Фото:

В России с 20 декабря стартовал эксперимент по маркировке определенных детских товаров. Он продлится до 1 декабря 2024 года. Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В эксперимент включены товары для детей, такие как: самокаты, ходунки, педальные автомобили, настольные игры, коляски для кукол, игрушечные гоночные машины. «Этот эксперимент по маркировке — большая ответственность для нас, ведь речь о безопасности детей и спокойствии родителей», — передает ТАСС слова руководителя товарной группы «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступившим оператором тестирования, Анны Петрушиной.

По ее словам, принять участие в эксперименте готовы уже 25 компаний. «Проект касается не только производителей и импортеров, но и розничного звена, маркетплейсов, оптовых рынков», — добавила Петрушина. Тестовая маркировка не повлияет на стоимость детских товаров, так как компании принимают участие на добровольной и бесплатной основе.

О постановлении, согласно которому в России пройдет эксперимент по маркировке ряда детских товаров, стало известно 15 декабря 2023 года. В список игрушек, подлежащих маркировке, войдут только те, которые предназначены для детей до 14 лет.

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В России с 20 декабря стартовал эксперимент по маркировке определенных детских товаров. Он продлится до 1 декабря 2024 года. Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В эксперимент включены товары для детей, такие как: самокаты, ходунки, педальные автомобили, настольные игры, коляски для кукол, игрушечные гоночные машины. «Этот эксперимент по маркировке — большая ответственность для нас, ведь речь о безопасности детей и спокойствии родителей», — передает ТАСС слова руководителя товарной группы «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступившим оператором тестирования, Анны Петрушиной. По ее словам, принять участие в эксперименте готовы уже 25 компаний. «Проект касается не только производителей и импортеров, но и розничного звена, маркетплейсов, оптовых рынков», — добавила Петрушина. Тестовая маркировка не повлияет на стоимость детских товаров, так как компании принимают участие на добровольной и бесплатной основе. О постановлении, согласно которому в России пройдет эксперимент по маркировке ряда детских товаров, стало известно 15 декабря 2023 года. В список игрушек, подлежащих маркировке, войдут только те, которые предназначены для детей до 14 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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