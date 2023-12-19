В России начали маркировать детские товары

20 декабря 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Эксперимент продлится чуть меньше года Фото: Анна Майорова © URA.RU В России с 20 декабря стартовал эксперимент по маркировке определенных детских товаров. Он продлится до 1 декабря 2024 года. Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В эксперимент включены товары для детей, такие как: самокаты, ходунки, педальные автомобили, настольные игры, коляски для кукол, игрушечные гоночные машины. «Этот эксперимент по маркировке — большая ответственность для нас, ведь речь о безопасности детей и спокойствии родителей», — передает ТАСС слова руководителя товарной группы «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступившим оператором тестирования, Анны Петрушиной. По ее словам, принять участие в эксперименте готовы уже 25 компаний. «Проект касается не только производителей и импортеров, но и розничного звена, маркетплейсов, оптовых рынков», — добавила Петрушина. Тестовая маркировка не повлияет на стоимость детских товаров, так как компании принимают участие на добровольной и бесплатной основе. О постановлении, согласно которому в России пройдет эксперимент по маркировке ряда детских товаров, стало известно 15 декабря 2023 года. В список игрушек, подлежащих маркировке, войдут только те, которые предназначены для детей до 14 лет.

В России с 20 декабря стартовал эксперимент по маркировке определенных детских товаров. Он продлится до 1 декабря 2024 года. Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В эксперимент включены товары для детей, такие как: самокаты, ходунки, педальные автомобили, настольные игры, коляски для кукол, игрушечные гоночные машины. «Этот эксперимент по маркировке — большая ответственность для нас, ведь речь о безопасности детей и спокойствии родителей», — передает ТАСС слова руководителя товарной группы «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступившим оператором тестирования, Анны Петрушиной. По ее словам, принять участие в эксперименте готовы уже 25 компаний. «Проект касается не только производителей и импортеров, но и розничного звена, маркетплейсов, оптовых рынков», — добавила Петрушина. Тестовая маркировка не повлияет на стоимость детских товаров, так как компании принимают участие на добровольной и бесплатной основе. О постановлении, согласно которому в России пройдет эксперимент по маркировке ряда детских товаров, стало известно 15 декабря 2023 года. В список игрушек, подлежащих маркировке, войдут только те, которые предназначены для детей до 14 лет.