Сербская молодежь намерена перекрыть две улицы в Белграде из-за недовольства результатами выборов коалиции. Об этом сообщили сербские студенты из студенческой инициативной группы.
«?Группа студентов и молодых людей, участвующих в протестах против того, что они утверждают, кражи на выборах 17. В декабре она объявила сегодня о шестичасовой блокировке движения в двух местах в Белграде», — сообщили студенты в telegram-канале. Отмечается, что по местному времени в 11:00 они организуют сбор перед министерством государственного управления и местного самоуправления.
Протест должен продлится час. По их словам, за это время ведомство должно ответить на всех вопросы, после чего студенты заблокируют две дороги, местоположения которых они скрывают ради безопасности.
Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прибыл на встречу с сербским президентом Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад пытался раскачать ситуацию в Сербии. Протесты начались из-за победы в выборах коалиции сербского президента Александра Вучича. Исполняющий обязанности мэра Александр Шапич сообщил, что беспорядки в городе — майданизация, передает «Национальная служба новостей».
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