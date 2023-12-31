Президент Аргентины страстно поцеловался с подругой на сцене. Видео

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После поцелуя Хавьер Милей и Фатима Флорес отправились в отель, сказал очевидец Фото:

Президент Аргентины Хавьер Милей 29 декабря в конце выступления своей подруги и актрисы Фатимы Флорес вышел на сцену и страстно поцеловал ее. Поцелуй показали в эфире аргентинских телеканалов.

«В пятницу [29 декабря] лидер Аргентины Милей отправился в Мар-дель-Плата, чтобы присутствовать на показе своей подруги, актрисы Фатимы Флорес. В конце выступления президент по приглашению вышел на сцену, где страстно поцеловал актрису», — передает Parati. По словам очевидца откровенного поступка, президент совместно с актрисой после выступления отправились в отель «Провинциал», где остановился Милей.

Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. С самого начала он заявил, что аргентинцам стоит готовиться к непростым временам. Позже президент утвердил свою сестру Карину на должность главы своего секретариата.

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Президент Аргентины Хавьер Милей 29 декабря в конце выступления своей подруги и актрисы Фатимы Флорес вышел на сцену и страстно поцеловал ее. Поцелуй показали в эфире аргентинских телеканалов. «В пятницу [29 декабря] лидер Аргентины Милей отправился в Мар-дель-Плата, чтобы присутствовать на показе своей подруги, актрисы Фатимы Флорес. В конце выступления президент по приглашению вышел на сцену, где страстно поцеловал актрису», — передает Parati. По словам очевидца откровенного поступка, президент совместно с актрисой после выступления отправились в отель «Провинциал», где остановился Милей. Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. С самого начала он заявил, что аргентинцам стоит готовиться к непростым временам. Позже президент утвердил свою сестру Карину на должность главы своего секретариата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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