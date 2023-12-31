Президент Аргентины страстно поцеловался с подругой на сцене. Видео

31 декабря 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

После поцелуя Хавьер Милей и Фатима Флорес отправились в отель, сказал очевидец Фото: Rodrigo Abd/AP/TASS Президент Аргентины Хавьер Милей 29 декабря в конце выступления своей подруги и актрисы Фатимы Флорес вышел на сцену и страстно поцеловал ее. Поцелуй показали в эфире аргентинских телеканалов. «В пятницу [29 декабря] лидер Аргентины Милей отправился в Мар-дель-Плата, чтобы присутствовать на показе своей подруги, актрисы Фатимы Флорес. В конце выступления президент по приглашению вышел на сцену, где страстно поцеловал актрису», — передает Parati. По словам очевидца откровенного поступка, президент совместно с актрисой после выступления отправились в отель «Провинциал», где остановился Милей. Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. С самого начала он заявил, что аргентинцам стоит готовиться к непростым временам. Позже президент утвердил свою сестру Карину на должность главы своего секретариата.

Президент Аргентины Хавьер Милей 29 декабря в конце выступления своей подруги и актрисы Фатимы Флорес вышел на сцену и страстно поцеловал ее. Поцелуй показали в эфире аргентинских телеканалов. «В пятницу [29 декабря] лидер Аргентины Милей отправился в Мар-дель-Плата, чтобы присутствовать на показе своей подруги, актрисы Фатимы Флорес. В конце выступления президент по приглашению вышел на сцену, где страстно поцеловал актрису», — передает Parati. По словам очевидца откровенного поступка, президент совместно с актрисой после выступления отправились в отель «Провинциал», где остановился Милей. Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. С самого начала он заявил, что аргентинцам стоит готовиться к непростым временам. Позже президент утвердил свою сестру Карину на должность главы своего секретариата.