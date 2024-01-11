Медведев пригрозил Украине ядерным оружием

11 января 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев подчеркнул основание, согласно которому Россия может применить ядерное оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу поставлено само существование государства. Об этом напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он отреагировал на слова украинских военных насчет уничтожения ракетами большой дальности российских ядерных пусковых установок. «[Украина] рискует нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. <…> Это прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он сослался на подпункт, согласно которому Россия может соответствующе реагировать, если под угрозу поставлено само существование государства. По его словам, украинские военные обсуждали возможность удара по ядерным опорным пунктам РФ. Страны Запада оказывают Киеву всевозможную военную поддержку. Они также поставляют Украине ракеты большой дальности. Сам Медведев также напомнил, что Россия использовала против украинского государства все виды оружия, кроме ядерного.

Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу поставлено само существование государства. Об этом напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он отреагировал на слова украинских военных насчет уничтожения ракетами большой дальности российских ядерных пусковых установок. «[Украина] рискует нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. <…> Это прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он сослался на подпункт, согласно которому Россия может соответствующе реагировать, если под угрозу поставлено само существование государства. По его словам, украинские военные обсуждали возможность удара по ядерным опорным пунктам РФ. Страны Запада оказывают Киеву всевозможную военную поддержку. Они также поставляют Украине ракеты большой дальности. Сам Медведев также напомнил, что Россия использовала против украинского государства все виды оружия, кроме ядерного.