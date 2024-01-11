Медведев: Россия использовала против Украины все виды оружия кроме ядерного

11 января 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Все поставки востребованного вооружения были успешно выполнены, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия использовала все типы вооружения против Украины, за исключением ядерного. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленного комплекса по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения. «На Украине Россией использовалось вооружение с разным наполнением, разве что кроме ядерного», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что передал Путину основные результаты работы рабочей группы военно-промышленного комплекса по контролю за производством востребованных образцов вооружения. В прошлом году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных средств вооружения и средств поражения. Россия имеет значительное преимущество в радиоэлектронной борьбе в течение украинского конфликта, что является проблемой для Украины. Москва и Киев имеют научно-исследовательские школы в этой области, созданные еще в советские времена. Однако российское правительство вложило значительные средства в разработку новых комплексов в течение десятилетий и сейчас удерживает преимущество в этой сфере.

Россия использовала все типы вооружения против Украины, за исключением ядерного. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленного комплекса по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения. «На Украине Россией использовалось вооружение с разным наполнением, разве что кроме ядерного», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что передал Путину основные результаты работы рабочей группы военно-промышленного комплекса по контролю за производством востребованных образцов вооружения. В прошлом году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных средств вооружения и средств поражения. Россия имеет значительное преимущество в радиоэлектронной борьбе в течение украинского конфликта, что является проблемой для Украины. Москва и Киев имеют научно-исследовательские школы в этой области, созданные еще в советские времена. Однако российское правительство вложило значительные средства в разработку новых комплексов в течение десятилетий и сейчас удерживает преимущество в этой сфере.