Медведев: Россия использовала против Украины все виды оружия кроме ядерного

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Все поставки востребованного вооружения были успешно выполнены, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия использовала все типы вооружения против Украины, за исключением ядерного. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленного комплекса по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения.

«На Украине Россией использовалось вооружение с разным наполнением, разве что кроме ядерного», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что передал Путину основные результаты работы рабочей группы военно-промышленного комплекса по контролю за производством востребованных образцов вооружения. В прошлом году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных средств вооружения и средств поражения.

Россия имеет значительное преимущество в радиоэлектронной борьбе в течение украинского конфликта, что является проблемой для Украины. Москва и Киев имеют научно-исследовательские школы в этой области, созданные еще в советские времена. Однако российское правительство вложило значительные средства в разработку новых комплексов в течение десятилетий и сейчас удерживает преимущество в этой сфере.

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Россия использовала все типы вооружения против Украины, за исключением ядерного. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленного комплекса по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения. «На Украине Россией использовалось вооружение с разным наполнением, разве что кроме ядерного», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что передал Путину основные результаты работы рабочей группы военно-промышленного комплекса по контролю за производством востребованных образцов вооружения. В прошлом году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных средств вооружения и средств поражения. Россия имеет значительное преимущество в радиоэлектронной борьбе в течение украинского конфликта, что является проблемой для Украины. Москва и Киев имеют научно-исследовательские школы в этой области, созданные еще в советские времена. Однако российское правительство вложило значительные средства в разработку новых комплексов в течение десятилетий и сейчас удерживает преимущество в этой сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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