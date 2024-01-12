Управляющим компаниям Миасса сделали замечания из-за неубранных сосулек с крыш. Фото

ГЖИ Миасса выдала предостережения УК из-за неубранных сосулек с крыш
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, сосульки, зима, север, заморозки, мороз
Управляющим компаниям, не убирающим наледь и сосульки с крыш, выданы предостережения Фото:

В Миасс сотрудники Госжилинспекции Челябинской области (ГЖИ) выявили неисполнение обязанностей управляющими компаниями. Обслуживающие организации не удаляют с крыш наледь и сосульки, сообщили URA.RU 12 января в пресс-службе правительства региона.

«При осмотре фасадов домов и козырьков выявляются факты неисполнения управляющими компаниями своих обязательств. С козырьков свисают сосульки, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан. Компаниям будут выданы предостережения», — цитирует пресс-служба слова замначальника ГЖИ Юлии Тураровой.

Кроме того, выездная комиссия зафиксировала факт невывоза мусора с придомовых территорий. В ГЖИ уточнили, что с вывозом отходов могут возникать трудности из-за состояния дороги или рельефа. Тем не менее сотрудникам предстоит выяснить причины.

«С контейнерных площадок в районе домов №120 и №128 по улице 8 Марта мусор не вывозится долгое время. Налицо факт бездействия регоператора „ЦКС“. Материалы будут направлены в соответствующие органы для вынесения решений», — уточнили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Миасса потребовала от регионального оператора «ЦКС» сменить подрядчика. Властей не устроило то, что компания «ВторКом» постоянно срывает строки вывоза мусора. С подобной проблемой также столкнулись и жители Златоуста.

С крыш зданий в Миассе не убирается наледь
С крыш зданий в Миассе не убирается наледь
Фото:
Замначальника ГЖИ Юлии Тураровой выехала на проблемные участки, откуда подолгу не вывозят мусор
Замначальника ГЖИ Юлии Тураровой выехала на проблемные участки, откуда подолгу не вывозят мусор
Фото:
В инспекции считают, что причиной невывоза отходов стало бездействие регоператора
В инспекции считают, что причиной невывоза отходов стало бездействие регоператора
Фото:
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В Миасс сотрудники Госжилинспекции Челябинской области (ГЖИ) выявили неисполнение обязанностей управляющими компаниями. Обслуживающие организации не удаляют с крыш наледь и сосульки, сообщили URA.RU 12 января в пресс-службе правительства региона. «При осмотре фасадов домов и козырьков выявляются факты неисполнения управляющими компаниями своих обязательств. С козырьков свисают сосульки, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан. Компаниям будут выданы предостережения», — цитирует пресс-служба слова замначальника ГЖИ Юлии Тураровой. Кроме того, выездная комиссия зафиксировала факт невывоза мусора с придомовых территорий. В ГЖИ уточнили, что с вывозом отходов могут возникать трудности из-за состояния дороги или рельефа. Тем не менее сотрудникам предстоит выяснить причины. «С контейнерных площадок в районе домов №120 и №128 по улице 8 Марта мусор не вывозится долгое время. Налицо факт бездействия регоператора „ЦКС“. Материалы будут направлены в соответствующие органы для вынесения решений», — уточнили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Миасса потребовала от регионального оператора «ЦКС» сменить подрядчика. Властей не устроило то, что компания «ВторКом» постоянно срывает строки вывоза мусора. С подобной проблемой также столкнулись и жители Златоуста.
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