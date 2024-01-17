В Кремле прокомментировали количество подписей, собранных в поддержку Путина

Песков: за Путина можно собрать гораздо больше подписей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
За Владимира Путина можно собрать кратно больше подписей, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В поддержку нынешнего главы РФ Владимира Путина можно собрать намного больше подписей для предстоящих президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«За Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей. Уровень консолидации в обществе высок», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для любого кандидата в президенты народная поддержка — самое главное.

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В поддержку нынешнего главы РФ Владимира Путина можно собрать намного больше подписей для предстоящих президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «За Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей. Уровень консолидации в обществе высок», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для любого кандидата в президенты народная поддержка — самое главное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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