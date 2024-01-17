Политика Выборы В Кремле прокомментировали количество подписей, собранных в поддержку Путина Песков: за Путина можно собрать гораздо больше подписей 17 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + За Владимира Путина можно собрать кратно больше подписей, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В поддержку нынешнего главы РФ Владимира Путина можно собрать намного больше подписей для предстоящих президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «За Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей. Уровень консолидации в обществе высок», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для любого кандидата в президенты народная поддержка — самое главное. В поддержку нынешнего главы РФ Владимира Путина можно собрать намного больше подписей для предстоящих президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «За Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей. Уровень консолидации в обществе высок», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для любого кандидата в президенты народная поддержка — самое главное. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям