В Кремле прокомментировали количество подписей, собранных в поддержку Путина

За Владимира Путина можно собрать кратно больше подписей, считает Дмитрий Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В поддержку нынешнего главы РФ Владимира Путина можно собрать намного больше подписей для предстоящих президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«За Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей. Уровень консолидации в обществе высок», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для любого кандидата в президенты народная поддержка — самое главное.
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