Солнце передумало штормить: насколько сильной будет магнитная буря 18 июля 2025

Космическая погода продолжает влиять на нашу повседневную жизнь, и многие люди, особенно метеочувствительные, интересуются прогнозами геомагнитной активности. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, 18 июля 2025 года ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с минимальной вероятностью магнитных возмущений. Несмотря на недавнюю солнечную активность, серьезных геомагнитных штормов не прогнозируется, однако некоторые колебания все же возможны. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в июле
Середина июля 2025 года характеризуется умеренной солнечной активностью. По данным астрономических наблюдений, 17 июля на Солнце были зафиксированы две вспышки класса C, которые относятся к категории обычных, не представляющих серьезной угрозы для Земли.
Последняя солнечная вспышка произошла в 00:27 по московскому времени 17 июля и достигла уровня C2.3. Ее продолжительность составила около 26 минут — началась в 00:17 и завершилась к 00:43.
Чуть ранее, в 00:04, наблюдалась еще одна вспышка класса C1.6 в области 4145, которая продлилась до 00:17. Таким образом, общее число вспышек класса C и выше за сутки составило всего 2, что указывает на относительно спокойное состояние Солнца.
Для сравнения, в предыдущие дни также наблюдалась умеренная активность. 16 июля 2025 года геомагнитная обстановка оставалась спокойной, с индексом Kp около 3.67, что не достигает порогового значения для магнитной бури.
Прогноз магнитной бури на 18 июля 2025
Согласно расчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 18 июля 2025 года вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%. Это значительно ниже порогового значения, при котором метеочувствительным людям следует проявлять особую осторожность.
При этом вероятность небольших геомагнитных возмущений оценивается в 20%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — в 73%. Иными словами, с вероятностью почти три четверти 18 июля будет геомагнитно спокойным днем.
Прогнозируемое значение индекса Ap на 18 июля составляет 5, что соответствует низкому уровню геомагнитной активности. Индекс F10.7, характеризующий солнечное радиоизлучение на длине волны 10,7 см и связанный с числом солнечных пятен, ожидается на уровне 128 — это умеренное значение, не предвещающее серьезных всплесков активности.
По шкале Kp, используемой для оценки интенсивности геомагнитных возмущений, 18 июля прогнозируется значение 3, что соответствует спокойной магнитосфере. Для сравнения, магнитные бури начинаются со значения Kp=5 и выше.
Что такое магнитные бури и как они возникают
Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитосфере Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Когда на Солнце происходят мощные вспышки или корональные выбросы массы, усиленные потоки солнечного ветра достигают Земли через 1-3 дня и взаимодействуют с её магнитным полем.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале Kp, которая варьируется от 0 до 9. Значения от 0 до 4 соответствуют спокойной или слегка возмущённой магнитосфере, 5 и выше — магнитной буре различной интенсивности.
Эксперты различают несколько уровней геомагнитной активности:
- Kp=0-3: спокойная магнитосфера
- Kp=4: возбуждённая магнитосфера
- Kp=5: магнитная буря уровня G1 (слабая)
- Kp=6: магнитная буря уровня G2 (умеренная)
- Kp=7-9: магнитная буря уровня G3-G5 (сильная, очень сильная, экстремальная)
Как снизить влияние геомагнитных возмущений на организм
Несмотря на то что 18 июля 2025 года прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка, метеочувствительным людям полезно знать основные методы снижения влияния магнитных бурь на организм.
В дни геомагнитных возмущений специалисты рекомендуют:
- Соблюдать режим дня и обеспечивать полноценный отдых. Стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Ограничить физические нагрузки, но не отказываться от них полностью. Легкая прогулка на свежем воздухе будет полезнее, чем интенсивная тренировка в спортзале.
- Контролировать питание, отдавая предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Следует ограничить употребление кофеина, алкоголя, жирной и тяжелой пищи.
- Увеличить потребление воды для поддержания нормального кровообращения и предотвращения сгущения крови.
- Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, необходимо иметь при себе назначенные врачом препараты и следить за своим состоянием.
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