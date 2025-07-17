Восемь детей от троих родителей появились на свет в Британии

В Великобритании родились восемь детей с ДНК трех человек благодаря передовой митохондриальной донорской терапии. Технология предназначена для предотвращения тяжелых наследственных заболеваний, связанных с нарушениями в митохондриях — энергетических станциях клеток. Об этом сообщает Sky News.
«В Великобритании родились восемь детей с ДНК трёх человек, полученной в результате процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания», — пишет Sky News. По данным, опубликованным в New England Journal of Medicine, все дети — четыре девочки и четыре мальчика, включая пару однояйцевых близнецов, — родились в последние пять лет и чувствуют себя хорошо.
Митохондриальные заболевания встречаются примерно у одного из 5000 новорожденных в Великобритании. Они могут вызывать серьезные неврологические, метаболические и другие нарушения, зачастую приводя к ранней смерти. Новый метод позволяет женщинам с высоким риском передачи болезни родить здорового ребенка. Процедура проводится только в специализированном отделении больницы Ньюкасл-апон-Тайн и доступна ограниченному числу пациентов.
Технология основывается на переносе ядерного материала из оплодотворенной яйцеклетки матери в донорскую яйцеклетку, из которой предварительно удален собственный генетический материал. В результате ребенок наследует ядерную ДНК от биологических родителей и митохондриальную ДНК от донора. Митохондриальная ДНК составляет лишь 0,02% от общего генома, поэтому она не влияет на основные наследственные черты, такие как внешность или характер.
Из 22 женщин, прошедших процедуру, только семь забеременели, а на свет появилось восемь детей. Это составляет примерно 36% успешности метода. Пятеро из восьми малышей полностью здоровы, у трех зафиксировано минимальное присутствие мутировавших митохондрий, не способных вызвать заболевание, однако за их состоянием ведется наблюдение. Вопросы этики остаются предметом обсуждения, поскольку технология фактически изменяет «зародышевую линию» — генетический код будущих поколений. Особенно это касается девочек, которые смогут передать здоровые митохондрии своим детям.
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